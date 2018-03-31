“Bediüzzaman Beşlemesi” güncelleniyor

Seri romanın ilk cildi “Zamanın Sesi,” genişletilmiş baskısıyla çıktı...

“Yeni Asya camiası”nın talebi ve Yeni Asya Medya’nın vazifelendirmesiyle edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar tarafından 1990’lı yıllarda kaleme alınmış olan şaheser, Üstad Bediüzzaman’ın hayatını konu alan biyografik roman serisi “Bediüzzaman Beşlemesi” moda tabirle güncellenmeye başladı.

Kısaca “Beşleme” diye ta’bir edilen seri romanın ilk cildi olan “Zamanın Sesi,” gözden geçirilmek ve yeni bilgilerle teçhiz edilip en az yüz sayfa eklenmek suretiyle yeniden yayımlandı. (Serinin devam ciltleri “Bediüzzaman,” “Said Nursî,” “Nurcular” ve “Muhabbet Fedaileri” de peyderpey gözden geçirilecek…)

Eser, seri romanın tüm ciltlerinde olduğu gibi on bölüme ayrılmış: “Dağa vuran ışık,” “Deryaya sığmayan damla,” “Şöhretin bedeli,” “Kılıç kesmez, el keser!,” “Âteş-i sûzan,” “Dâvâm,” “‘Zalimler için yaşasın Cehennem!’,” “Yükseklere gölge düşmez,” “Kadere rıza şükürdür” ve “Keçe Külâhlılar geliyor!..” (Elimizdeki nüsha Şubat 2018 tarihli “8. baskı” olup, 13,5 x 21 cm ebadında ve 480 sayfa.)

Yazarın “ön söz” mahiyetindeki “Başlarken” başlıklı yazısında da kaydettiği üzere eser, “Bediüzzaman’ın Nurs’ta doğumunu, çocukluğunu ve gençliğini; Van hayatını, ilk İstanbul seyahatini ve savaş maceralarını müteakip Bitlis’te esir düşünceye kadar geçen safahatı içine alıyor.”

YAYINEVİNDEN BÜYÜK DESTEK

Yeni Asya Neşriyat’ın “takdim” yazısında eserin macerası hakkında şunlar belirtiliyor:

“Araştırmacıların ve edebiyatçıların hayallerini, (…) ‘rehber [insanların] hayatlarını araştırmak, romanlaştırmak, yani coşkun his dünyaları içinde dantel gibi işledikleri hayat hikâyelerini okuyucularına aktarabilmek’ süsler. Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatı da değerli araştırmacı ve edebiyatçılara yıllardır konu olmakta, böyle bir çalışmayı ‘hayatlarının en mühim meyvesi, âdeta gayesi’ olarak görmektedirler. Değerli edebiyatçı İslâm Yaşar da bu gayeye gönül verenlerdendir. Yıllardır böyle bir çalışmanın hasretini yaşayan yazarımız, Nur beldelerini teker teker dolaşmış, Nur’lu mahâllerde ikamet ederek çalışmalarını hazırlamıştır. Yayınevimiz bu çalışmaları çok yakından ta’kip etmiş ve yazara elinden geldiği kadar destek olmuştur…”

İslâm Yaşar da “Zamanın Sesi”ni nasıl yazdığını “Başlarken”de şöyle özetliyor:

“Bismillah, diyerek işe başladım. Önce Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerini okudum, sonra da onun hakkında yazılanları… Onun hususî hayatıyla ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktu. Onu, yaşadığı yerlerde tanımanın daha doğru olacağını düşünerek Nurs’u ve diğer Nur menzillerini gezdim. Akrabaları ve talebeleri ile sohbet edip hatıralarını dinledim. Yeni yetişen nesillerde onun hayat hâllerini müşahede ettim ve intibalarımı yazmaya başladım. İki yıllık bir çalışmanın neticesinde bu eser tezahür etti…”