"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bediüzzaman nasıl gülerdi?

09 Nisan 2017, Pazar 08:00
Bediüzzaman’ın insani yönlerini ele alan gazeteci yazar Hüseyin Gökçe, ‘Muhteşem Hayat’ adlı eserinde “Üstad’ın yemesi, içmesi, gülmesi, sevgisi, öfkesi, sevdası, ağlaması, giyimi, renk tercihleri nasıldı?” sorularına cevap veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin insanî yönlerini temel alan ‘Muhteşem Hayat’ isimli kitap gazeteci yazar Hüseyin Gökçe’nin kaleminden çıkarak okuyucularla buluştu.

‘Muhteşem Hayat İnsanî yönleriyle Bediüzzaman Said Nursî’ başlığıyla okuyucularla buluşan kitapta, Bediüzzaman’ın insanî yönleri en ince detaylarına kadar anlatılıyor. Kitabın önsözünde Gökçe, “Üstad’ın ilmî yönü, dâvâ adamlığı, sabrı, dik duruşu, cesareti, Türkiye ve dünyaya etkisi gibi konular üzerinde çok duruldu, ama bir insan olarak Bediüzzaman nasıl biriydi? Bu yanı gereği kadar ele alınmadı. Bir insan olarak, bir beşer olarak Üstad’ın yemesi, içmesi, gülmesi, sevgisi, öfkesi, sevdası, ağlaması, giyimi, renk tercihleri nasıldı?” sorularının cevap bulunacağının ip uçlarını veriyor. 

Bizzat dinlediği anılardan yola çıktı

Hüseyin Gökçe 30 yılımı verdim dediği ‘Muhteşem Hayat’ isimli kitap için başlıca iki kaynaktan beslendiğini belirtti. Gökçe, kitabının önsözünde bu kaynakları, “Birinci kaynak Üstad’ın yanında bulunmuş, ona hizmet etmiş bahtlı kişilerden dinlediğim anılar. Mustafa Sungur, Tahiri Mutlu, Bayram Yüksel gibi ağabeylerden bizzat işittiklerim. İkinci kaynak, ömrünün bir bölümünü Üstad’ın hayatını araştırmaya adamış değerli yazarların kitaplarındaki satır aralarından süzüp aldığım Üstad’ın insanî yanlarına ait bilgiler” şeklinde açıklıyor. 

Hüseyin Gökçe kimdir?

Hüseyin Gökçe 1954’te Denizli’de doğdu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel danışmanı olarak 20 ülkeyi ziyaret eden Gökçe, gazete ve dergilerde muhabirlik, yazarlık, genel yayın yönetmenliği yaptı, reklâmcılık sektöründe çalıştı. Daha sonra Söğüt Yayınları’nı kurarak, 1979’da ilk kitabı Damla Damla Tarih’i yayınladı. 

ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL

 

 

Okunma Sayısı: 1083
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.