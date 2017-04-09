Bediüzzaman nasıl gülerdi?

Bediüzzaman’ın insani yönlerini ele alan gazeteci yazar Hüseyin Gökçe, ‘Muhteşem Hayat’ adlı eserinde “Üstad’ın yemesi, içmesi, gülmesi, sevgisi, öfkesi, sevdası, ağlaması, giyimi, renk tercihleri nasıldı?” sorularına cevap veriyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin insanî yönlerini temel alan ‘Muhteşem Hayat’ isimli kitap gazeteci yazar Hüseyin Gökçe’nin kaleminden çıkarak okuyucularla buluştu.

‘Muhteşem Hayat İnsanî yönleriyle Bediüzzaman Said Nursî’ başlığıyla okuyucularla buluşan kitapta, Bediüzzaman’ın insanî yönleri en ince detaylarına kadar anlatılıyor. Kitabın önsözünde Gökçe, “Üstad’ın ilmî yönü, dâvâ adamlığı, sabrı, dik duruşu, cesareti, Türkiye ve dünyaya etkisi gibi konular üzerinde çok duruldu, ama bir insan olarak Bediüzzaman nasıl biriydi? Bu yanı gereği kadar ele alınmadı. Bir insan olarak, bir beşer olarak Üstad’ın yemesi, içmesi, gülmesi, sevgisi, öfkesi, sevdası, ağlaması, giyimi, renk tercihleri nasıldı?” sorularının cevap bulunacağının ip uçlarını veriyor.

Bizzat dinlediği anılardan yola çıktı

Hüseyin Gökçe 30 yılımı verdim dediği ‘Muhteşem Hayat’ isimli kitap için başlıca iki kaynaktan beslendiğini belirtti. Gökçe, kitabının önsözünde bu kaynakları, “Birinci kaynak Üstad’ın yanında bulunmuş, ona hizmet etmiş bahtlı kişilerden dinlediğim anılar. Mustafa Sungur, Tahiri Mutlu, Bayram Yüksel gibi ağabeylerden bizzat işittiklerim. İkinci kaynak, ömrünün bir bölümünü Üstad’ın hayatını araştırmaya adamış değerli yazarların kitaplarındaki satır aralarından süzüp aldığım Üstad’ın insanî yanlarına ait bilgiler” şeklinde açıklıyor.

Hüseyin Gökçe kimdir?

Hüseyin Gökçe 1954’te Denizli’de doğdu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel danışmanı olarak 20 ülkeyi ziyaret eden Gökçe, gazete ve dergilerde muhabirlik, yazarlık, genel yayın yönetmenliği yaptı, reklâmcılık sektöründe çalıştı. Daha sonra Söğüt Yayınları’nı kurarak, 1979’da ilk kitabı Damla Damla Tarih’i yayınladı.

ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL