Beklenen fuar açıldı

Geçen sene ilk kez gerçekleştirilen Manisa Kitap Fuarı bu yıl da kapılarını kitap severlere açtı.

İlk fuarımız Manisa’da Yeni Asya Neşriyatın okurlarıyla buluştuğu fuar ilk gününde yoğun ilgi gördü. 7 Ekim tarihine kadar misafirlerini bekleyen fuarda çok sayıda yazar okurlarıyla bir araya gelecek. Fuarda orta boy özel baskılı Risale-i Nur Külliyatı’nın da yerini aldığını ifade eden yetkililer ‘Bütün okurlarımızı kitapla kucaklaşmaya bekliyoruz” dediler.

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