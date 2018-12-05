"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Belediye kütüphanelerinde vatandaşlar kitapla buluştu

05 Aralık 2018, Çarşamba 01:53
Aksaray Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek amacıyla örnek olacak bir uygulamaya imza attı.

Şehrin farklı noktalarına kurulan mini kütüphanelerde vatandaşlar kitapla buluştu. Aksaray Belediyesi tarafından şehrin merkezinde farklı bölgelere kurulan küçük kütüphaneler vatandaşların ilgisini çekti.

Dış görünüşü tarihî yapıyı andıran halk kütüphanelerinin duvarlarında ünlü edebî eserlerin kaplaması kullanıldı. Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında halka hizmet veren kütüphanelerde 7’den 77’ye her kesime hitap eden kitaplar bulunuyor.

Kütüphaneler birikmiş hazinedir

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’a yaptıkları hizmetlerin temelinde daha önce okudukları kitapların olduğuna dikkat çekerek kitap okumanın önemini vurguladı.

Yazgı, “Ben de kitap okumayı çok seven bir insanım. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin temelinde yatan aslında bizim daha önce okuduğumuz kitaplar ve bu kitapların bize kattıkları bununla biz yol alıyoruz. Bizde bir medeniyet tasavvuru var. İslâm medeniyetinden gelen bir şey. Böyle bir iddiamız var. Bu iddiaya sahip çıkabilmek için başta okumak gerekiyor. Ecdad bize neler söylüyor. Neler anlatıyor. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Kütüphaneler, medeniyetimizin birikmiş bir hazinesidir ” şeklinde konuştu. 

Furkan Enes Durak - İstanbul

Etiketler: aksaray, belediye, kütüphane, kitap
Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    Bekçiler geldi, asayiş arttı

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı

    Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

    Macron artık seçilemez

    Çavuşoğlu: Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Prens Selman bitmiş durumda

    Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

    Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

    İngiltere hükümeti Parlamento'daki oylamayı kaybetti

    BM: Dünyada 132 milyon kişi yardıma muhtaç

    Nezle ve soğuk algınlığına en iyi ilaç nedir?

    Fransa İçişleri Bakanından sarı yeleklilere çağrı

    ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya hile yapıyor

    Trump: Unutmayın, ben vergi adamım

    Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

    Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim: Kalem El Basira

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kömür mü, altın veya elmas mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Geleceğe güvenle bakış
    Atilla YILMAZ

    Akademi dünyasında Teşkilât-ı Mahsusa
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.