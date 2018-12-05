Belediye kütüphanelerinde vatandaşlar kitapla buluştu

Aksaray Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek amacıyla örnek olacak bir uygulamaya imza attı.

Şehrin farklı noktalarına kurulan mini kütüphanelerde vatandaşlar kitapla buluştu. Aksaray Belediyesi tarafından şehrin merkezinde farklı bölgelere kurulan küçük kütüphaneler vatandaşların ilgisini çekti.

Dış görünüşü tarihî yapıyı andıran halk kütüphanelerinin duvarlarında ünlü edebî eserlerin kaplaması kullanıldı. Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında halka hizmet veren kütüphanelerde 7’den 77’ye her kesime hitap eden kitaplar bulunuyor.

Kütüphaneler birikmiş hazinedir

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’a yaptıkları hizmetlerin temelinde daha önce okudukları kitapların olduğuna dikkat çekerek kitap okumanın önemini vurguladı.

Yazgı, “Ben de kitap okumayı çok seven bir insanım. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin temelinde yatan aslında bizim daha önce okuduğumuz kitaplar ve bu kitapların bize kattıkları bununla biz yol alıyoruz. Bizde bir medeniyet tasavvuru var. İslâm medeniyetinden gelen bir şey. Böyle bir iddiamız var. Bu iddiaya sahip çıkabilmek için başta okumak gerekiyor. Ecdad bize neler söylüyor. Neler anlatıyor. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Kütüphaneler, medeniyetimizin birikmiş bir hazinesidir ” şeklinde konuştu.

Furkan Enes Durak - İstanbul