Can Kardeş Ekim sayısı çıktı!

Can Kardeş Dergisi, “1 Ekim Dünya Çocuk Günü” münasebetiyle bir kapak dosyası hazırladı.

Renkli Düşünceler köşesinde kaleme alınan yazıda Demirhan Kadıoğlu, “Ben Çocuğum” diyor ve dünyaya gelen her bir çocuğun yeteneğine uygun eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca yazar, çocuğun bir birey olarak görülmesini, eğlence ve sanatsal faaliyetlerine kadar her türlü hakka sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

*Can Kardeş’in 345. sayısında İsmail Tezer’in de kalem aldığı “Hayatta İsrafa Yer Yok!” yazısı okunmaya değer... Yazıda Arif karakteri, bir hadis-i şeriften etkilenerek nasıl israf etmemesi gerektiğini öğreniyor ve bunu bir hayat prensibi haline getirmesi gerektiğini aşama aşama anlatıyor.

CAN KARDEŞ MİNİK YAZARLARA SAYFALARINI AÇIYOR

Can Kardeş aynı zamanda minik yazarların da geleceğine kapı açıyor. Minik yazarlardan 9 yaşındaki Bilge Satılmış “En Tatlı Rüya” başlıklı masalında, gördüğü bir rüyanın nasıl hayatını değiştirdiğini kendi üslubuyla aktarıyor.

Yine minik yazarlardan Lemanur ise bu ay ki fikir sayfasında “Siz de hayvan koruma görevlisi olabilirsiniz” diyerek yaşadığı bir olaydan yola çıkarak, hayvanları nasıl koruması gerektiğini hatırlatıyor.

HAYVANLAR BUZULLARDA NASIL YAŞAR?

Bilim Teknik sayfasının yazarı Tuğba Karakurt, buzullarda yaşayan hayvanları inceledi.

Hayvanların buzullarda nasıl yaşadığını ve neler yaptığını kaleme alan yazar, okurlarına aynı zamanda hayvanların kutuplarda nasıl yaşadığına dair bir deney yaptırarak “empati” dersi veriyor.

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu kim dersiniz? Merakla beklenen sayfanın konuğu “canlı çam kozalağı olarak” bilinen, Pangolin!

Görüntüsü ile adeta bir kozalağı andıran, vücudu pullarla kaplı olan hayvanın ilginç özelliklerini yazıda bulabileceksiniz.

HABERLER CAN KARDEŞ’TE

Hayvanlara yapılan zulme dayanamayıp, tepkisini çizimlerle gösteren 14 yaşındaki bir çocuğa sanatsal faaliyetleri “Ne Haber” köşesinde yer alıyor. Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek’in hazırladığı bu ilginç haber, doğrudan insanlığa bir mesaj veriyor.

Ya “Dişlerimiz olmasaydı?” sorusu da Şulenur Yaşar’ın sokaktaki çocuklara sorduğu bir soru… Bakın, yine minikler nasıl cevap vermiş?

CAPCANLI BİR DERGİ

Derginin çizgi kahramanları yine işbaşında!

Uçan Çocuk, israf konusunu ele almış ve karıncaların minicik ekmek kırıntılarını nasıl değerlendirdiğini şaşkınlıkla gözlemliyor.

Vız Vız Arı, Nasreddin Hoca ve Çizgilerle Kıssalar yeni konularıyla sayfalarda yerini aldı.

H2 Nur’un aklına bir soru takılıyor. Nur, “Filin dişi çürürse” diye düşünüyor ve bir fikir geliştiriyor. Fillere özel bir diş macunu hazırlayarak ona yardımcı oluyor. Siz de denemek ister misiniz?

Merakla takip ettiğiniz Makas Eller sayfasında, eğlenceli bir oyun sizi bekliyor.

Şule Gülgün, bir misket yarışması hazırladı. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmeye var mısınız?

Derginizin yazarlarından Ayşegül Akakuş Akgün, Testi hazırladı. Kendinizi test etme fırsatı bulmak için işte fırsat.

Öte yanda Hayreddin Ekmen ağabeyin çizdiği çizgilerle kıssalar ve bilmece-bulmaca sayfaları sizi bekliyor.

Daha fazlası mı? Can Kardeş’te!