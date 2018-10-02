"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

"Ben çocuğum"

02 Ekim 2018, Salı
Can Kardeş Ekim sayısı çıktı!

Can Kardeş Dergisi, “1 Ekim Dünya Çocuk Günü” münasebetiyle bir kapak dosyası hazırladı. 

Renkli Düşünceler köşesinde kaleme alınan yazıda Demirhan Kadıoğlu, “Ben Çocuğum” diyor ve dünyaya gelen her bir çocuğun yeteneğine uygun eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca yazar, çocuğun bir birey olarak görülmesini, eğlence ve sanatsal faaliyetlerine kadar her türlü hakka sahip olması gerektiğinin altını çiziyor. 

*Can Kardeş’in 345. sayısında İsmail Tezer’in de kalem aldığı “Hayatta İsrafa Yer Yok!” yazısı okunmaya değer... Yazıda Arif karakteri, bir hadis-i şeriften etkilenerek nasıl israf etmemesi gerektiğini öğreniyor ve bunu bir hayat prensibi haline getirmesi gerektiğini aşama aşama anlatıyor.

CAN KARDEŞ MİNİK YAZARLARA  SAYFALARINI AÇIYOR

Can Kardeş aynı zamanda minik yazarların da geleceğine kapı açıyor.  Minik yazarlardan 9 yaşındaki Bilge Satılmış “En Tatlı Rüya” başlıklı masalında, gördüğü bir rüyanın nasıl hayatını değiştirdiğini kendi üslubuyla aktarıyor.

Yine minik yazarlardan Lemanur ise bu ay ki fikir sayfasında “Siz de hayvan koruma görevlisi olabilirsiniz” diyerek yaşadığı bir olaydan yola çıkarak, hayvanları nasıl koruması gerektiğini hatırlatıyor.

HAYVANLAR BUZULLARDA NASIL YAŞAR?

 Bilim Teknik sayfasının yazarı Tuğba Karakurt, buzullarda yaşayan hayvanları inceledi.

Hayvanların buzullarda nasıl yaşadığını ve neler yaptığını kaleme alan yazar, okurlarına aynı zamanda hayvanların kutuplarda nasıl yaşadığına dair bir deney yaptırarak “empati” dersi veriyor.

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu kim dersiniz? Merakla beklenen sayfanın konuğu “canlı çam kozalağı olarak” bilinen, Pangolin!

Görüntüsü ile adeta bir kozalağı andıran, vücudu pullarla kaplı olan hayvanın ilginç özelliklerini yazıda bulabileceksiniz. 

HABERLER CAN KARDEŞ’TE

Hayvanlara yapılan zulme dayanamayıp, tepkisini çizimlerle gösteren 14 yaşındaki bir çocuğa sanatsal faaliyetleri “Ne Haber” köşesinde yer alıyor. Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek’in hazırladığı bu ilginç haber, doğrudan insanlığa bir mesaj veriyor. 

Ya “Dişlerimiz olmasaydı?” sorusu da Şulenur Yaşar’ın sokaktaki çocuklara sorduğu bir soru… Bakın, yine minikler nasıl cevap vermiş?

CAPCANLI BİR DERGİ

Derginin çizgi kahramanları yine işbaşında!

Uçan Çocuk, israf konusunu ele almış ve karıncaların minicik ekmek kırıntılarını nasıl değerlendirdiğini şaşkınlıkla gözlemliyor. 

Vız Vız Arı, Nasreddin Hoca ve Çizgilerle Kıssalar yeni konularıyla sayfalarda yerini aldı.

H2 Nur’un aklına bir soru takılıyor. Nur, “Filin dişi çürürse” diye düşünüyor ve bir fikir geliştiriyor. Fillere özel bir diş macunu hazırlayarak ona yardımcı oluyor. Siz de denemek ister misiniz? 

Merakla takip ettiğiniz Makas Eller sayfasında, eğlenceli bir oyun sizi bekliyor.

Şule Gülgün,  bir misket yarışması hazırladı. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmeye var mısınız?  

Derginizin yazarlarından Ayşegül Akakuş Akgün, Testi hazırladı. Kendinizi test etme fırsatı bulmak için işte fırsat.

Öte yanda Hayreddin Ekmen ağabeyin çizdiği çizgilerle kıssalar ve bilmece-bulmaca sayfaları sizi bekliyor. 

Daha fazlası mı? Can Kardeş’te!

Haber Merkezi

Etiketler: Can Kardeş, çocuk, dergi
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimli gençlerin gözü dışarıda

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak

    Siyonist azgınlık devam ediyor: 30 Filistinli daha plastik mermiyle yaralandı

    Camiler birliğin simgesidir

    ''Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin"

    Raflarda ‘yerli üretim’ karmaşası

    İşletmelerin yüzde 40’ı veri yedekleme çözümü talep ediyor

    Alman yatırımcı niye çekingen?

    Yargıda oyunu kimler oynuyor?

    Sosyal aktiviteler bağımlılıkları azaltıyor

    Endonezya'daki büyük musibete ilişkin BM'den açıklama

    TBMM'de gündem: 'Anayasa değişikliği uyum paketi'

    Amazon Türkiye’de ilk haftada ne yaptı?

    Yeni rejimin demokrasi maskesi; TBMM

    'Resmi belgede sahtecilik' operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı var

    'Bunu halletmediğiniz taktirde bu memleketin sırtı yerden kalkmaz'

    Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

    'İkinci Dünya Savaşı atmosferi de etkiledi'

    Şikâyet etmeye hakları yok

    Siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Af meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Bu ne perhiz, bu ne imza?
    Genel

    Mücadele etmeseydik hücreye atıp 15 gün eziyet edeceklerdi
    Ahmet BATTAL

    Türkiye Noterler Birliği’nden cevap
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz ekonomik ve sosyal hayatı çökertir
    Genel

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tatilden geriye kalan...
    Süleyman KÖSMENE

    Baharda ve mahşerde Hafîz ismi
    Genel

    Eğitimli gençlerin gözü dışarıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.