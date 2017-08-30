Beş asırlık şahit...

Osmanlı’nın Avrupa topraklarında kazandığı en önemli zaferlerden biri olarak kabul edilen Mohaç Savaşı’nda kullanılan sancak, Bosna Hersek’in Tesanj şehrinde yaklaşık beş asırdır özenle korunuyor.

Osmanlı’nın 29 Ağustos 1526’da Macar Krallığı ile yaptığı savaşta buraya Tesanj’den giden birliğin taşıdığı tahmin edilen sancak, üzerinden 491 yıl geçmesine rağmen hâlâ varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin Tesanjli asker, Kanunî Sultan Süleyman’ın komutanlığında Macarlara karşı Mohaç Ovası’nda savaşırken, burada şehid düşen askerlerden biri olan Sehagic’in şerefine, Boşnak birliğinin kullandığı sancak ailesine gönderildi. O günden bu yana sancağı yüzyıllarca adeta gözü gibi koruyan Sehagic ailesi, soylarından gelen bir erkek kalmayınca sancağı koruması için 2015 yılında Tesanj Müzesi’ne teslim etti. Tesanj Kalesi içinde yer alan müzede son bir yıldır sergilenen sancak, turistlerin ilgi odağı oluyor. Müzede, sancak dışında asırlık Yeniçeri yatağanları gibi başka önemli eserler de sergileniyor. AA

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