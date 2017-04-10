Biletli kitaplar

Brezilyalı yayınevi L&PM ülkedeki kitap okuma oranına katkı sağlamak adına toplu taşıma bileti ihtiva eden kitaplar tasarlayarak dağıtıma başladı.

Brezilya’da kitap okuma oranlarını arttırmak için 10 geçiş hakkı entegre edilmiş kitaplar satışa sunuldu. Brezilya’da kişi başına düşen kitap okuma sayısı yılda ortalama iki kitap. Okumayı teşvik için, Brezilya’nın en büyük cep kitabı üreten yayınevi L&PM editörleri aynı zamanda metro bileti olarak kullanabilecek kitap koleksiyonu üretti.

Afrika Ajansı ile birlikte çalışan L&PM, kitap koleksiyonuna 10 tane kitap ekledi. Kitapların arka kapaklarına gömülü olarak entegre edilmiş RFID kartlar metroda 10 geçiş sağlıyor.

1 kitapla 10 ücretsiz geçiş

Dünya Kitap Günü’ne özel olarak 10 bin kitap metro istasyonlarının girişinde ücretsiz olarak verildi. Her bir kitap 10 ücretsiz geçiş sağlarken aynı zamanda bu kitap kartlar tekrar doldurulabiliyor. Bu sayede kişiler okudukları kitabı arkadaşlarına hediye edebilecek veya başkalarına teslim edebilecek.

Projenin başarılı olması üzerine L&PM projeyi genişleterek Brezilya’nın diğer şehirlerine de bu kampanyayı yaydı. Kitaplarda dikkat çeken diğer bir detay ise kapak tasarımlarının metro haritalarından esinlenmiş olması.

İstanbul - Mustafa Sait Önal