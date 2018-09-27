Bir başka kervansaray: ALARAHAN

Selçuklular döneminde Alanya’da yapılan, yaklaşık 800 yıldır ayakta duran tarihÎ kervansaray, şimdi turizme katkı sağlıyor.

Selçuklular döneminde tarihî İpekyolu üzerinde, ticaretin geliştirilmesi ve tüccarların konaklaması için yaklaşık 800 yıl önce yapılan Alarahan, şimdilerde turizme katkı sağlıyor. Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya uzanan tarihî ticaret yolu üzerindeki Alara Kalesi’ni alan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın 1231 yılında inşa ettirdiği Alarahan, şimdilerde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kale, yolun kontrolünü sağlıyor

Alara Kalesi’nin, iç bölgeleri Akdeniz’e bağlayan yolun kontrolünün sağlanması amacıyla inşa edildiği bilgisini veren Prof. Dr. Osman Eravşar, şunları kaydetti:

“Alara Kalesi’nin ilk inşası bence Bronz Çağı’na kadar gidiyor ve nitekim yaptığımız kazılarda Roma dönemine ait kalıntılar ele geçirdik. Bir başka arkeolojik çalışmada da Orta Çağ’da ve ilk çağda deniz daha iç kesimlere kadar geliyordu. Bu araştırmaya göre Alara Kalesi’nin yakınında bir liman olduğu düşünülüyor ve bu bağlamda limanla ilişkili bir kervan yolu iç kesimlere gidiliyor. Selçuklular da Alanya’yı fethin arkasından bu kervan yolu üzerine, Anadolu’daki tek ünik plana sahip kervansarayı, Alarahan’ı inşa ederek bölge ekonomisine değer katmak istedi.”

“Bin yıldır ayakta olan bir yol”

İpekyolu üzerinde yer alan kervansarayın, Selçuklu yönetimindeki bölgeden geçen yolculara konaklama hizmeti vermek için 2 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildiğini anlatan Eravşar, buranın Anadolu’daki diğer Selçuklu hanlarından farklı olduğunu ifade etti. Burada konaklamanın yanı sıra içinde ticaret de yapıldığı bilgisini aktaran Eravşar, hanın aynı anda 100’e yakın kişiyi ağırlayabildiğini kaydetti. Kervansarayın devamındaki Konya’ya yönelen yol güzergâhının önemine de değinen Eravşar, “Bu güzergâh, muhteşem bir zemin döşemesine sahip. Halen korunmuş. Düşünün bin yıldır ayakta olan bir yoldan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.