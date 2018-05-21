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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bir demet tefekkür

21 Mayıs 2018, Pazartesi 00:35
İzmİr’de geleneksel olarak yapılan “Bir Demet Tebessüm, Bir Demet Tefekkür” adlı yıl sonu programının 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Programda Şeyma Nur Nart’ın sunuculuğunu yaptığı “Risale-i Nur’u hayata geçirmenin basamakları” adlı panel de yapıldı. Leyla Şimşek’in Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan, Elif Kübra Sertbakan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Elif Büşra Kılıç “Risale-i Nur’u Okuma ve Anlama”  Fatma Zehra Yavaş “Risale-i Nur’u Yaşama’’, Şüheda Kale “Risale-i Nur’u Neşretme” başlıklı konuları Risale-i Nur ışığında gündeme taşıdılar. 

Bizlerin doğru İslamiyet’İ yaşaması lazım

“Risale-i Nur’u okuma ve anlama” konusunu  inceleyen Elif Büşra Kılıç, Risale-i Nur’u anlamak için nasıl bir yol izlenmeli sorusuna cevap olarak; az da olsa devamlı okumanın önemine vurgu yapıp, şahsî okumayı terk etmememiz gerektiğini söyledi. Risale-i Nur derslerinin ihmal edilmemesi ve dersleri dikkatle dinlemeye özen gösterilmesine vurgu yaptı. Panelde “Risale-i Nur’u Yaşama” konusunu ele alan Fatma Zehra Yavaş ise lisan-ı hâlin lisan-ı kâlden daha üstün olduğunu ifade ederek doğru İslâmiyet’i yaşamamız gerektiğini, zira bizler doğru İslâmiyet’i ef’alimizle yaşarsak, diğer dinlerin mensupları da fevc fevc İslâmiyet’e gireceklerini söyledi. Bunun ise ancak Risale-i Nur ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Bu zamanda Risale-i Nur Talebelerinin önemli vazifelerinden biri de Risale-i Nur’u hakkıyla yaşamak olduğunu ifade ederek sözlerine son verdi. 

Neşir yolunda en kolay yol Risale-i Nur

“Risale-i Nur’u Neşretme” konusunu ele alan Şüheda Kale, talebe olmanın hususiyetlerine değinerek neşir vazifesinin ehemmiyetinden bahsetti. Bu zamanda hakaik-i imaniyenin neşrinin önemine vurgu yapan Kale, iman hakikatlerinin neşrinde en kısa ve en kolay yolun Risale-i Nur hakikatleri ile olabileceğini söyledi. 

Neşir vazifesinin kolları olan şerh, izah, tanzim kavramlarına değinen Kale, bizlere düşen neşir vazifelerine de; “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazarı dikkatlerini celp etmekle olur” ifadesiyle vurgu yaptı. Panelin ardından İzmir medrese talebelerinin hazırlamış olduğu tiyatro, skeç, oratoryo, yıl sonu slaytı muhtevalı program, hediye takdimi ile sona erdi. 

İzmir - Yeni Asya 

Etiketler: izmir, yeni asya, tefekkür
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