Bir ‘güzellik’ masalı

Bizim Aile Kasım sayısında, “Güzellik ve beden algısı”nı kapağına taşıyor.

Tarih boyunca içi farklı şekilde doldurulan güzellik kavramı, bulunduğumuz dönemde ‘beden’ üzerinden zihinlere dayatılırken, başta moda ve kozmetik sektörü ile de bu algı destekliyor. Estetik operasyonların çok daha erken yaşlara düşmesi, zayıf=güzel algısıyla bilinçsizce, ölümüne yapılan diyetler, kullanılan ilâçlar, sözde güzellik uğruna feda edilen hayatlar ve dizi, film, reklâm hatta masallarda vurgulanan ‘güzelsen, güçlüsün, başarılısın’ mesajı, maalesef içi boşaltılmış ‘güzel’liği gözler önüne seriyor. Bizim Aile dergisi de Kasım sayısında “Güzellik ve beden algısı”nı kapağına taşıyarak, gerçek güzellik nedir? Güzellik ve estetik kavramları hayatımızda ne derece yer almalı? Bu kavramlar hangi noktadan sonra sağlıksız bir hale/ takıntıya dönüşebilir? Dindar erkekler nasıl kadınları beğenir? gibi ilginizi çekecek başlıklarla sizleri bekliyor.

İşte sizi bekleyen başlıklar:

Güzeli gören gözler…; “Güzellik kavramının içi sağlıklı bir biçimde doldurulmalı!”; Dindar erkekler nasıl kadınları beğenir?-1; “Kur’ân, sûretperestliği men eder.” Çocuğun işi “oyun”; En çok da…; “Gönül sandıklarını birlikte dolduralım.”; Annen evde yok mu?; Hz. Ömer (ra); Hoş geldin ya Resulallah!; Güzellik nedir?; Allah Resulu (asm) nasıl sevilir?; Cevşen-ül Kebir’den dualar; Karanlığa karşı Nur; Mezar taşlarını değil, kendini oku!; “Evlilikte olmazsa olmazlarınızı önceden belirleyin!”; Küçük çocukların oyuncak “yetişkinleri”; Dondurma; Bebek odası avizesi; Aromaterapi; Duş kabininde doğru tercih nedir?; Kum ve acı su ile beslenen derya kuzuları bunlar!; Badem pare; Eşler Birbirlerinden Ne Bekler?

Küçük çocukların oyuncak “yetişkinleri”

Güzellik algısının çocukluk döneminden itibaren oluşmaya başladığını söyleyen Psk. Banu Arslan ‘Çocuklarımıza doğru güzellik algısını nasıl verebiliriz?’ sorusunu Çocuk Eğitimi sayfasında cevaplıyor.

Evlilikte olmazsa olmazlarınızı önceden belirleyin!

Eş seçiminde öncelikli olanın, kişinin kendisini tanıması/ farkındalığı olduğu vurgulanan ‘evlilikte uyum ve eş tercihlerindeki hassas ölçüler’ konulu röportaj, derginin Evlilik sayfasında yerini alıyor.

Bu ay sizi bekleyenler...

Zengin muhtevalı, bol röportajlı, dinamik ve renkli sayfalarla dolu dergide bu ay; dondurmanın ne kadar sağlıklı olup olmadığını öğrenecek, aromaterapiyi yakından tanıyacak, dekorasyon, mutfak ve sağlığınız için pratik bilgiler de bulacaksınız. Keyifli okumalar…