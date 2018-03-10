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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bir oto yıkamacının bahçesinde yapılan 'kaçak kazı'da bulundu...

10 Mart 2018, Cumartesi 19:09
Kayseri'de, bir oto yıkamacının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunduğu belirlenen Roma Dönemi'ne ait lahitin kapağı açıldı.

Mezarın içinden insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Vali Süleyman Kamçı, "Bir aile mezarlığı olduğunu düşünüyoruz. Daha arka taraflarda başka eserler de çıkabilir. Artık burası bir araştırma alanı oldu. Kral mezarı değil. Çünkü kral mezarları mermerden oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıya operasyon yapan polis ekipleri, iş yeri sahibi Veli Uçar'ı (42), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada bir tünel bulundu. Tünelin devamında ise kaçak kazıda bulunduğu belirlenen 1700 yıl öncesine ait lahit ortaya çıkarıldı.

Vali Süleyman Kamçı, AKP Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirtilen lahdin bulunduğu alana gelerek incelemede bulundu.

Bu sırada, görevliler lahdin kapağına halatlar bağladı. Ardından halatlar bir kepçe ile çekilerek lahdin kapağı kaldırıldı. Büyük merak ve heyecanla izlenen çalışmalarda, lahdin içinden insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Müze görevlilerinin kazıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Süleyman Kamçı, "Bulduğumuz tarihi eserin kapağını açtık. Bir aile mezarlığı olduğunu düşünüyoruz. 4 tane kafatası buldular. 1700 yıl öncesinden kalma mezarda gözyaşı şişesi ve bilezik sağlam kalmış. Bundan sonra arkeologlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar. Bunun böyle kaldığını düşünmüyoruz. Daha arka taraflarında başka eserler de çıkabilir. Artık burası bir araştırma alanı oldu. Altın, takı yok. Demek ki normal vatandaş mezarıymış. Mezarlara takıyı koymamışlar. Sadece bir bilezik var. Bakır ya da altın olduğunu bilmiyoruz. Kral mezarı değil. Çünkü kral mezarları mermerden oluyormuş" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: kayseri, kazı
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