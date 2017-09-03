"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Bir 'sonsuzluk tutkusudur' 'başlamak'

03 Eylül 2017, Pazar
Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un 157. sayısı çıktı. 14. yaşına giren dergi “Başlamak” konulu Eylül sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, 14 yıl önce “Sonsuzluk Tutkusu” ile başladığı yolculuğa yeni yaşında “Başlamak” ile devam ediyor. 

Derginin Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ’ın kaleminden “Sonsuzluk Tutkusu’ndan “Başlamak” yazısı derginin doğumuna kısa bir yolculuk yaptırıyor. 

Kapak dosyasının diğer yazıları ise şöyle:

Mustafa Oral: “Her Zorluğu Aşmak Bir Bismillah’a Bakar”,

Psk. Ayşenur Aydoğdu: “Başlamak Bitirmenin Yarısıdır”,

Yasemin Yaşar: “Yeniden Başlamak”,

Büşra Nur Önal: “Niyet Ettim Başlamaya”,

Ersin Acar: “Başlamanın Anatomisi”,

Psk. Banu Arslan: “Hemen, O An Başla(mak)”

Kapak konusu bağlamında Nurlu Yorum sayfası ve İbrahim Özdabak karikatürü de dergi sayfalarında yerini alıyor.

Başka neler mi var?

Kültür Sanat sayfasında Yeni Asya yapımı yepyeni bir kısa film tanıtımı yer alıyor. Eylül ayında internet üzerinden yayınlanması planlanan “İnsan Bir Yolcudur” filmine dair ayrıntılara filmin yapımcısı Ali Yücesoy’un yazısından ulaşılabilecek. Şiir sayfasında Ahmet Sait Gelen “Risale-i Nur” şiiriyle yer alırken, Anlamlı Yorum’da Mehmet Melik “İntibah” çalışmasıyla yer alıyor. Farklı Yorum’da ise A. Kürşad Kantarcı’nın “Korkak Köroğlu” yazısı okurları bekliyor. 

Her ay olduğu gibi

Her ay olduğu gibi; Dünya ve yurt genelinden haberlerle Haber Yorum, Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan Kostak’ın hazırladığı Herkes İçin Sanat, Caner Kutlu’nun kaleminden Zihnin Çarkları, Fatma Zehra Şimşek, Esra Yavuzyiğitoğlu ve Duygu Yüksel’in hazırladığı Bab-ı Edebiyat, Ali Hakkoymaz’ın kelimeleri ile Keyfince Lügât, Erhan Akkaya editörlüğündeki Foto Yorum, Muhammed Zorlu’nun hazırladığı Tekno Haber sayfaları bu ay da Genç Yorum’da. 

Keçeli yine yeniden

Genç Yorum dergisinin en güzel ‘başlamak’larından olan Keçeli bu ay da dopdolu. Her Telden, Çay Saati, Eskimez Yazı, Feyâlilaceb, Öğrenci İşi, Nesl-i Âti Akademisi ve Keçeli’nin Kitaplığı sayfaları birbirinden özel muhtevaları ile okuyucusunu bekliyor.

Etiketler: genç yorum
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    187. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü

    Türkiye, Ukrayna'ya mağlup oldu

    Tatilinin ilk 8 gününde acı ve ağır bilanço: 86 ölü, 384 yaralı!

    Millilerden potada ilk galibiyet

    Hukuki sıkıntıları görelim artık

    Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı açıklandı

    Referandum sorunları bitirmeyecek

    Lobiciler çare arıyor

    Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok...

    Vatansız Müslümanlar: "Asırlardır çektiğimiz acılar son bulsun"

    ''Kanal İstanbul'' projesi ile ilgili yeni gelişme

    Yürekleri acıtan bilanço açıklandı!

    Fırsat mı çıktı?

    Nüfusuyla 145 ülkeyi geride bıraktı

    Siyasi partilerin bayramlaşmasında ön plana çıkan konu...

    Ölü sayısı 60'a yaralı sayısı ise 437'e yükseldi!

    2 milyonu aşkın Müslüman, hacı oldu...

    CHP'li Vekil Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevlerini tıka basa

    Geniş bir alanda hissedildi: Rodos açıklarında deprem!

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tesbitler yanlış mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP mi aldandı, millet mi aldatıldı?
    Genel

    Arakan'da insanlığı yaktılar: Arakan'da felaket tahminlerden daha kötü
    Mü'mine GÜNEŞ

    Öyle bir mektup ki!
    Faruk ÇAKIR

    Yerli ve millî insafsızlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Burhan Cebeci

    Prof. Dr. A. Ziya Karakılçık’ın ardından... Can gardaşımızı ahirete yolcu ettik
    Cemil Sait

    Biz Üstadımızdan böyle öğrendik
    Halil KARTAL

    Yeni Asya ve Nur Hizmeti
    Merve İRİYARI

    Bayram ziyareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.