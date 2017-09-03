Bir 'sonsuzluk tutkusudur' 'başlamak'

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un 157. sayısı çıktı. 14. yaşına giren dergi “Başlamak” konulu Eylül sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, 14 yıl önce “Sonsuzluk Tutkusu” ile başladığı yolculuğa yeni yaşında “Başlamak” ile devam ediyor.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ’ın kaleminden “Sonsuzluk Tutkusu’ndan “Başlamak” yazısı derginin doğumuna kısa bir yolculuk yaptırıyor.

Kapak dosyasının diğer yazıları ise şöyle:

Mustafa Oral: “Her Zorluğu Aşmak Bir Bismillah’a Bakar”,

Psk. Ayşenur Aydoğdu: “Başlamak Bitirmenin Yarısıdır”,

Yasemin Yaşar: “Yeniden Başlamak”,

Büşra Nur Önal: “Niyet Ettim Başlamaya”,

Ersin Acar: “Başlamanın Anatomisi”,

Psk. Banu Arslan: “Hemen, O An Başla(mak)”

Kapak konusu bağlamında Nurlu Yorum sayfası ve İbrahim Özdabak karikatürü de dergi sayfalarında yerini alıyor.

Başka neler mi var?

Kültür Sanat sayfasında Yeni Asya yapımı yepyeni bir kısa film tanıtımı yer alıyor. Eylül ayında internet üzerinden yayınlanması planlanan “İnsan Bir Yolcudur” filmine dair ayrıntılara filmin yapımcısı Ali Yücesoy’un yazısından ulaşılabilecek. Şiir sayfasında Ahmet Sait Gelen “Risale-i Nur” şiiriyle yer alırken, Anlamlı Yorum’da Mehmet Melik “İntibah” çalışmasıyla yer alıyor. Farklı Yorum’da ise A. Kürşad Kantarcı’nın “Korkak Köroğlu” yazısı okurları bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Her ay olduğu gibi; Dünya ve yurt genelinden haberlerle Haber Yorum, Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan Kostak’ın hazırladığı Herkes İçin Sanat, Caner Kutlu’nun kaleminden Zihnin Çarkları, Fatma Zehra Şimşek, Esra Yavuzyiğitoğlu ve Duygu Yüksel’in hazırladığı Bab-ı Edebiyat, Ali Hakkoymaz’ın kelimeleri ile Keyfince Lügât, Erhan Akkaya editörlüğündeki Foto Yorum, Muhammed Zorlu’nun hazırladığı Tekno Haber sayfaları bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli yine yeniden

Genç Yorum dergisinin en güzel ‘başlamak’larından olan Keçeli bu ay da dopdolu. Her Telden, Çay Saati, Eskimez Yazı, Feyâlilaceb, Öğrenci İşi, Nesl-i Âti Akademisi ve Keçeli’nin Kitaplığı sayfaları birbirinden özel muhtevaları ile okuyucusunu bekliyor.