‘Bismillah, bitmez bir berekettir’

Ege bölgesi hanım okuyucuları Aralık ayında da bir araya geldi. Programda konuşan Tuba Nur Kaşlıoğlu, “Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir berekettir” diyerek sözlerine başladı.

İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından düzenlenen Aralık ayı seminer konusu “Risale-i Nur’da Kuvvet Kavramı” oldu.

Turgutlu, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menemen, Manisa, Aydın çevre il ve ilçelerinde katılımıyla gerçekleşen program, öğrenciler tarafından düzenlenen çocuk tiyatrosu, gıda kermesi ve neşriyat köşesiyle renklendi. Sunuculuğunu Merve Çayırlı’nın yaptığı program Şükran Mermer’in Kur’ân tilâvetiyle devam etti. Tuba Nur Kaşlıoğlu ise “Risale-i Nur’da kuvvet kavramını” ele aldı. Kaşlıoğlu, Risale-i Nur’da iman kuvveti alt başlığı altında itaat, imtisal, intisap kuvveti, acz ve fark kuvveti daha sonrasında ise ihlâs, sabır, takva, gençlik, ittihad ve tesanüd, şahs-ı manevî kuvveti kavramlarına değindi. Sözlerine “Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir berekettir” diyerek başlayan Kaşlıoğlu “Evet bu kelime öyle mübarek bir kelimedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rabt edip Kadir-i Rahim’in dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar” ifadelerine yer verdi.

İntisap-İstinat Kuvveti

Kaşlıoğlu, Cenâb-ı Allah’a intisap etmekle o kudrete dayanmakla bir sineğin bir nemrudu gebertmesi, karıncaya firavunun sarayını harap ettirmesi örneklerine değinerek bir nefesin intisap noktasında yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla bir şahı esir etmek gibi eserlere mazhar olduğunu söyledi. “Emre imtisal ve itaat sırrında Cenâb-ı Allah’ın mevcudatta işler gördürdüğünü görüyoruz” diyen Kaşlıoğlu, “Lâtif su nazik bir meyille incimad emrini aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrını kuvvetini gösterir” ifadesini kullandı. “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir” ifadesini kullanan Kaşlıoğlu, en başta peygamberlerde, Allah dostlarında, evliyalarda, asfiyalarda ve asrımızda Üstad Hazretleri’nin hayatında kâinata meydan okuyabildiklerini gördüğümüzü vurguladı. Kaşlıoğlu, her musîbete kâfi gelen sabır kuvvetinin insana verildiğini, fakat insanın bunu sağa ve sola dağıtarak yanlış kullandığını ifade etti ve çözüm teklifi olarak insanın taat, masiyet ve musîbete karşı sabırla mükellef olduğunu ve Cenâb-ı Hakk’a bu kuvvetle dayanması gerektiğini söyledi.

Acz ve fakr konularına değinildi

Programın akşam seyrinde ise Serpil Öğüt “Risale-i Nur’un dört hatvesini” ele aldı. Risale-i Nur mesleğinin dört esas üzerine bina edildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Öğüt, bu esasların “acz, fakr, şefkat, tefekkür” olduğunu ifade etti ve Nur Talebelerinin bunu etraflıca yaşaması gerektiğini vurguladı. İnsanın aczi ve sermayesi hiç hükmünde olduğunu söyleyen Öğüt, iktidarının ancak elinin yetişe bildiği yere kadar, emellerinin ise nihayet siz olduğunu ifade etti. İnsana verilen aczin ise Cenâb-ı Allah’ın Kudretini idrak için verildiğini söyledi.

HABER: Hesna Nur Erdoğdu-Şüheda Kale