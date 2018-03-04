"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Bitlis'deki caminin kitabesinde ne yazıyor?

04 Mart 2018, Pazar 11:02
Araştırmacı yazar Müfid Yüksel, Bitlis Ulu Camiinin 545/1150 Tarihli Arapça Kûfî yazılı kitâbesinin ilk defa tarafınca okunduğunu söyledi.

Müfid Yüksel'in sosyal medya hesabından paylatığı notta şöyle dedi:

"Bitlis Ulu Camiinin 545/1150 Tarihli Olup Bugüne Kadar Hiçbir Şekilde Hiçbir Epigrafist, Tarihçi ve Araştırmacı tarafından düzgün Okunamamış Olan Arapça Kûfî Kitâbesinin Okunuşu Ve Tercümesi:

Rahman Ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyle

Bu mübarek Câmi’nin binasını, Allah’ın Fakir (Kulu), Ebu’n-Nazîr Muhammed Beğ El –Muzaffer bin Rüstem tecdîd etmiştir (Yenilemiştir). Allah Onun(Hayrını) Kabul Etsin. Şu (Tecdidi) , Beş yüz Kırk Beş Senesinde (Vâki) olmuştur.

Bitlis Ulu Camii şehrin merkezinde Bitlis deresi kıyısında yer alan çok kadim bir camidir. Bitlis için sembol haline gelen beş minareden biri bu camidedir. Câmi-i Şerîf 545/1150 Tarihinde Ebu’n-Nazîr Muhammed Beğ El-Muzaffer bin Rüstem tarafından tecdiden bina edildiği kitâbesinde yer almaktadır. Bu durumda Camiin ilk bina/inşâ tarihinin daha önceki dönemlere tekabül ettiği anlaşılmakta, ancak ilk inşâ tarihi ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır.

Cami, doğu-batı yönünde kareye yakın dikdörtgen planlı bir kütleyi teşkil etmektedir. Camiin minaresinde yer alan minarenin inşa tarihini belirten kitâbede 898/1492-93 tarihi mevcuttur. Bunun dışında Cami’ye ait 1062/1651-52 Tarihli Farsça bir Tâmir kitâbesi daha bulunmaktadır.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    3 ilde su sıkıntısı yaşanabilir

    TSK ve ÖSO Raco'yu ele geçirdi

    Erdoğan: Bankaların faiz kârı sömürüdür

    İki yeni gizli dosya daha davaya girdi

    15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Çocuklarınız internette ne yapıyor?
    📷

    Genç Said’lerle 49. Yıl Coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şükürler olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat İttihad,15 Temmuz’da iftirak
    Erdoğan ÇELEBİ

    Masumiyet karinesi için yargılamada başrol savunmanın olmalı
    Adnan NACİR

    Cadde cadde büyüyen bir tepki vardır!
    Sadettin Önal

    Sen hastasın!
    Rifat OKYAY

    Kısa yoldan başarılı çocuk eğitimi
    İslam YAŞAR

    Demokrasi zamanı
    Genel

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz, ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile ahlâklanmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.