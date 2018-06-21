Bitlis'in tarihi dokusu yenileniyor

Bitlis Belediyesi, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli yapıyı bünyesinde barındıran kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

"Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında Kalealtı, Ulu Cami Meydanı, Sinema Yokuşu'ndaki çalışmaların yanı sıra şimdi de Kasapçılar ve Büryancılar çarşılarında çalışmalara başlanması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile protokol imzalandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, DAKA ve belediye olarak bütçesi yaklaşık 7 milyon liranın üzerindeki projeyi bu yıl başlatacaklarını söyledi.

Kendilerine destek veren DAKA Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başlattığımız projemiz gerçekten toplumda çok iyi karşılık bulan, Bitlis'in o kadim kültürünü adeta ayağa kaldıran, şehre kimlik, kişilik ve ruh katan bir proje. 600'ün üzerinde tescilli eseri bünyesinde barındıran bu şehrin tarihini korumak ve yeni nesillere aktarmak için çalışma yürütülüyor. Şehirlere kimlik ve ruh katmak önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Bitlis için 40 milyona yakın ayırdığı bir bütçe var. Bakanlığımız, DAKA, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile bu çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Ulu Cami Meydanı'nda yöresel ve el sanatları ürünlerinin satıldığı mekanların oluşturulmasının kente ayrı bir vizyon katacağını anlatan İsmail Ustaoğlu, dışarıdan gelenlerin bu ürünlere ilgi duyduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, "Dışarıdan gelenler anı olarak saklayacağı hediyelik eşyalara yöneliyor. Biz de bunun altyapısını oluşturmak adına orada sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. Orada görüntü kirliliği oluşturan yapılarda dış cephe giydirmesi, standart tabelalar yaparak, iş yerlerinin vitrinlerini ve çatılarını yeniliyoruz. Oraya bir kimlik katmaya çalışıyoruz." dedi.

Bitlis Deresi üzerindeki iş yerlerinin kamulaştırılması çalışmalarının ise Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktaran İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün ve kendilerinin yaptığı görüşmelerle DSİ'nin bu işin sorumluluğunu aldığını belirtti.

Dere üstündeki esnaf için TOKİ'nin yaptırdığı ticaret merkezinin 2 kez ihaleye çıktığını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"180'in üzerinde dükkan ve ofisin satışı gerçekleşti. Ticaret merkezine ilgi var. Önümüzdeki süreçte tekrar ihaleye çıkacak. Dere üzerinde sadece belediyenin 234 dükkanı var. Bunlar istimlaka konu değil. Bu kiracıların dükkan almasını veya kiralamasını istiyoruz. Bu geri dönülmez bir durum. Dere üzerinin bu şekilde sürdürebilirliği mümkün değil. Bir çivi çakamayan ve iş yerini yenileyemeyen esnafımız da bundan mağdur."

Ardından, Ustaoğlu ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında hazırlanan protokolü imzaladı.