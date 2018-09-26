Bizim Aile’den kesintisiz yayın

37 yıldır yayın hayatında olan Bizim Aile dergisi, radyo programlarını da kesintisiz olarak sürdürerek rekor kırıyor.

Aile dergiciliğinde öncü Bizim Aile Dergisi 37 yıldır sürdürdüğü yayıncılık anlayışını 2014 yılında başladığı İstanbul Bizim Radyo’da (104.4) aynen sürdürmeye devam ediyor. Kendi adını taşıyan program ile o tarihten bu yana aralıksız yayın yapan Bizim Aile, aile, güncel ve aktüel konulara ve hatta sosyal sorumluluk projelerine kadar ne varsa mikrofonda dillendiriyor. “İstikrarlı” yayınıyla göz dolduran Bizim Aile Programı Yayın Koordinatörü Sedanur Coşkun, Bizim Aile programının yayın süresine, ne zaman ve nasıl başladığına dair şunları aktardı:

Dergi ve radyo programımız birbirini besliyor

“Bizim Aile programı adından anlaşılacağı üzere dergimizin katkılarıyla hazırlanan ve yine dergi ile senkronize ilerleyen bir program olarak 2014 yılından bu yana devam ediyor. Yasemin Güleçyüz Hanımefendi’nin sunumuyla gerçekleşen programımız, her Çarşamba 13.30-14.30 arası canlı yayın olarak yayınlanıyor. İki bölümden oluşan programın her iki bölümünde de alanında uzman isimleri telefon bağlantısı ya da stüdyoya konuk alarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben ise programın yapım aşamasıyla ilgileniyorum. O hafta programda hangi konu, kiminle konuşulacak, hangi başlıklar incelenecek bunun organizasyonunu yapıyorum. Başında da ifade ettiğim gibi, dergi ve radyo programımız birbirini besliyor. Programın çıkış noktası da bu oldu. Radyo gibi bir nimet sayesinde, Türkiye’nin bir ucundaki uzman isimlere ulaşabiliyor, hoş sohbetler gerçekleştiriyoruz. Akabinde de sohbetleri çözümleyerek, dergi okuyucularının istifadesine sunuyoruz.

Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz Hanımefendi’nin sunumuyla gerçekleşen programımız, her Çarşamba 13.30-14.30 arası canlı yayın olarak yayınlanıyor.

“Seve seve katılırız”

Coşkun, programda neler yer aldığına dair bilgi verirken de “Kadın ve aileden tutun, güncel ve aktüel konulara, sosyal sorumluluk projelerine, hayata dair her konuya yer vermeye gayret ediyoruz. Bu program vesilesiyle dergimizi, radyomuzu, neşriyatımızı konuk ettiğimiz isimlere tanıtmış olduk, çok güzel de dostluklar kazandık. ‘Ne zaman isterseniz seve seve programa katılırız’ı duymak, bizler için mutluluk verici bir kazanç.” ifadelerini kullandı.

Risale-i Nur ışığında aktarma gayretindeyiz

Coşkun, Bizim Aile radyo programının amacının altını çizerken de şunları söyledi: “Radyo’nun her zaman var olan bir dinleyici kitlesi olmuştur. Araç kullanırken, evde iş yaparken radyosu hiç kapanmayan, devamlı açık kalan, azımsanmayacak bir dinleyici kitlesi vardır. Bu anlamda radyoyu ve orada yapılan yayınları büyük bir hizmet aracı olarak görüyoruz. Bizler de başta radyomuz ve yaptığımız programla, aile, kadın ve çocuk, evlilik, aile içi iletişim, çocuk eğitimi, sağlık gibi sosyal hayata da temas eden konuları âyet, Sünnet-i Seniyye ve Risale-i Nur ışığında aktarma gayretindeyiz. Ve bunu da bir neşir hizmeti olarak kabul edip, bu gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

HABER: NURSEZA OKUR - İSTANBUL

FOTOĞRAFLAR: YENİ ASYA