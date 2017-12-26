Bizim Aile dergisi 30.yılına “Kudüs” konulu özel sayısıyla giriyor

Tarihî anlamda Kudüs’ün geçmişten, günümüze kadar gelen süreci, ayet ve hadislerle belirtilen kudsiyeti, oradaki Müslüman halkın, kadın ve çocukların yaşadıkları, İslâm âleminin Kudüs’ü sahiplen(ememe)si ve Kudüs için ne yapabilirim? gibi noktalara değinilen bu özel dosyada birçok soruya cevap bulacaksınız…

• Kutsal bir dava olan Kudüs hakkında neler biliyoruz? • Müslüman alemi için Kudüs neden önemli bir yere sahip? • Kudüs’de yaşananlar dünyamızda ne kadar yer ediyor? • “Mescid-i Aksa ezeli bir kelamdır.” • Kadim şehir Kudüs • Kudüs’ün mukaddes çilesi • “Ümmet Kudüs’ü değil, Kudüs ümmeti kurtaracak.” 30.yılına yeniliklerle giren Bizim Aile’de sizleri küçük sürprizler de bekliyor… www.bizimaile.com Facebook /bizimaile İnstagram @bizimailedergi Twitter @bizimailedergi

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