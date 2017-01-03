Bizim Aile Dergisi Ocak sayısında “Hakkını helal et” diyor

Bizim Aile Dergisi yeni bir yılın ilk sayısına, kul hakkını vurguluyor ve ‘hakkını helal et’ diyor.

Her ay birbirinden ilginç v önemli konulara değinerek aile hayatına ve topluma ışık tutma gayretinde olan Bizim Aile Dergisi bu ay da okuyucunun karşısına önemli bir konuyla çıkıyor. Hukuk-i ibad, hukuk-u şahsiye, hukuk-u umumiye gibi kavramlara değinilen kapak dosyasında, sosyal hayat içerisinde, yaşanılan hadiselerle ister istemez girebildiğimiz kul haklarından tutun da ayet ve hadislerde kul hakkının diğer günahlardan farklı olmasına dair birçok konuya Siyer Araştırmaları Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ile yapılan röportajda yer veriliyor.

‘Sorumlu olalım’

Derginin Ocak sayısında, kul hakkı çerçevesinde “komşuluk ilişkileri ve komşu hakkı” üzerine sohbet gerçekleştirilen Prof. Dr. Ali Akpınar ise “Komşularımıza karşı “sorunlu” değil, “sorumlu” olalım.” diyor.

Dua vakti

Hem ülke, hem de İslâm âlemi olarak çetin sınavlardan geçtiğimiz bu günlerde Halep’te yaşanan katliam bir kez daha yürekleri dağlarken, derginin Güncel sayfasında yaşanılan hadiseler için “Dua vakti” deniliyor. Bunların yanında birbirinden renkli dağarcık sayfalarının bulunduğu Ocak sayısında, Dyt. Kübra Bal doğum sonrası beslenme tavsiyelerini okuyucuları için kaleme alırken, akar öldürücü özelliğiyle bilinen “Palmarosa” bitkisi de Fitoterapi sayfasında yerini alıyor. Çocuklar için pratik minder yapımının yer aldığı Hobi sayfasıyla birlikte, Pratik Bilgiler, Sağlık, Risale Terapi, Hayatın İçinden, Not Defteri de Bizim Aile’nin Ocak sayısında bekleyenler arasında.