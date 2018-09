Bizim Aile Ekim sayısı çıktı: İktisatlı ol, rahat et

Bizim Aile Ekim sayısında, “ev ekonomisi”ni kapağına taşıyor.

İktisad ve tasarruf her hâl üzere yaşanması gereken, İlâhî emirlerde de yerini alan, hayatımızdaki iki temel prensiptir. Farklı açılarla, zaman zaman dergide yer alan bu hakikatler, şartlar ne olursa olsun güncelliğini koruyor. Son günlerde, her zaman kullandığımız birçok ürünün fiyatındaki anormal artış dikkatleri çekiyor. Çarşı-pazar tezgâhları ya da market rafları biraz incelenirse, bütçeleri sarsan zorlu bir süreçten geçildiği görülecektir. Hâl böyle olunca Bizi Aile Dergisi Ekim sayısında, “En küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var.” sırrınca “ev ekonomisi”ni kapağına taşıyor. Her şeyin başının ‘israf etmemek’ olduğu vurgulanan dosyada, evde uygulanabilecek, aslında çok da basit ve pratik yöntemlerle, gıdadan, giyeceğe birçok alanda tasarruf ve iktisad ederek, ev/aile ekonominize katkı sağlayabileceğinizi göreceksiniz.

Çocuk ne anlar ekonomiden?

“Hem de çok güzel anlarlar. Oyuncak ekonomisinden, abur cubur ekonomisinden…” diyen Psk. Banu Arslan, çocuklara iktisad prensiplerini nasıl öğreteceğinizi Çocuk Eğitimi sayfasında kaleme alıyor.

Derginin yeni sayfası; Gelin Günlüğü

Taze bir yeni gelinin yaşadığı acemilikleri, tecrübe ettiği, anladığı hakikatleri esprili bir dille kaleme alındığı çalışma, hem bekârlara, hem de yeni evlenenlere ışık tutacağa benziyor.

Bağlılık mı, bağımlılık mı?

Aşırı müdahaleci yapıya sahip olanların, ilişkilerinde ‘bağımlı’ kişilerin oluşmasına sebep olduğunun vurgulandığı Evlilik sayfasında, hassas çizgileri olan ‘İlişkilerde bağlılık/ bağımlılık’ı konulu röportaj sizleri bekliyor.

Güncellenen Dağarcık sayfaları

Alanında uzman isimlerce hazırlanan Dağarcık sayfalarında bu ay; çikolatanın çok da masum bir gıda olmadığını öğrenecek, ‘yeni gelin evleri’ için dekorasyon tavsiyelerini bulacak, dişçi korkunuzun sebebini anlayacak ve sofralarınız için sağlıklı bilgiler edineceksiniz. Keyifli okumalar…

İşte dergideki başlıklar:

Evlerde ekonomi zamanı!, “Ülke ve kendi ekonomimizi düşünüyorsak, en önemli şey israf etmemektir.”

“Günümüzde yüksek harcamalar övünç kaynağı.” Krizleri fırsata dönüştürmek. “İktisad eden, maişetçe aile belâsını çekmez” Hayvan bakımı, Kalbin odaları, Ah annem ah... Hz. Ali (ra), Küçücük, Asr-ı Saadetin şefkat kahramanları ve yardımlaşma, “Ben hayatımda Ömer’den merhametlisini görmedim”, Yeniden, Sır!, “İçimizdeki çocuğu büyütürsek, bağımsız bir birey olabiliyoruz.”, Çocuk ne anlar ekonomiden?, Çikolata, Keçeden sabun kesesi, Korku ile sağlık eğitimi, Gündemden düşmeyen ‘yeni gelin’ evleri, Mutfakta iktisad, Risâle-i Nur’dan İktisadî Prensipler.