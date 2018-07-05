BİZİM RADYO’da YENİ ASYA okumaları

İstanbul Bizim Radyo, Ramazan’da başlattığı yeniliklerine devam ederek yaz sezonuna iddialı giriyor.

İstanbul Bizim Radyo, yeni programlarıyla göz doldurmaya devam edecek. Ramazan’da başlattığı yeniliklere, yaz sezonunda devam edecek olan İstanbul Bizim Radyo, Yeni Asya gazetesi ve günlük makale okuma programları ile sürdürüyor.

İstanbul Bizim Radyo haber merkezince hazırlanan programlarda saat 09:30’da yayınlanan Yeni Asya Gazetesi okumaları, Demirhan Kadıoğlu ve Nurseza Okur tarafından seslendiriliyor.

Saat, 12:00’dan itibaren her saat başı okunan haberlerin yanı sıra Yeni Asya gazetesi yazarlarının günlük makaleleri genç seslerden Nurseza Okur seslendirecek. Okur, “Radyoda günün makalelerini okumak çok heyecan verici. Yeni Asya gazetesi yazarlarının günlük köşe yazarlarını daha önce de okuyordum, ama mikrofon başında okumak çok başkaymış. Öteden beri radyolarda haber dinlerdik, ama bu işin kolay olmadığını üstüme düşen görev nedeniyle çok daha iyi anlamış bulunuyorum” dedi.

ÇOCUK PROGRAMLARI GÖZDE OLACAK

İstanbul Bizim Radyo’da “Çocuksu” programıyla göz dolduran tiyatrocu Vural Eyikan, her hafta Cumartesi mikrofon başında. Birbirinden eğlenceli parodilerle dinleyenleri neşelendiren Eyikan, İstanbul’da olmadığı zaman değişik illerde seslendirdiği bant programı ile görevinin başında olacak.

Yazar Mehtap Yükselten’in hazırladığı “Çocuğun Sesi” programı da Pazar günü yayında olacak. Stüdyoya kızları Lemanur ve Nurefza ile birlikte mikrofon başına geçen Yükselten ailesi programa Can Kardeş Dergisi’nin sponsorluğunda hazırlanıyor.

AİLE PROGRAMLARI

Bizim Aile Dergisi’nin Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz, her hafta hazırladığı “Bizim Aile” programı ile aile, sağlık ve kadın konularını gündeme taşıyor ve stüdyo konuklarıyla değerlendiriyor.

SÜRPRİZLERİMİZ DE VAR

İstanbul Bizim Radyo Yayın Sorumlusu Demirhan Kadıoğlu, Eylül sezonunda yeni sürprizlerinin olduğunu hatırlatarak, “2005’ten bu yana faaliyetini aralıksız sürdüren İstanbul Bizim Radyo, dinleyicisine dinlenebilir program sunmak için çaba sarf etmektedir. Bu bakımdan Eylül’de yani yeni sezonda, gençlerle birlikte yeni sürprizlerimiz olacak” dedi.

İREM DEMİR - İSTANBUL