Bosna'daki tarihi Osmanlı Konsolosluğu restore edilmeyi bekliyor

Bosna Hersek'in 1878'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca ilhak edilmesiyle Osmanlı konsolosluğu olarak kullanılan Brcko şehrindeki tarihi bina, restore edilmek için yerel yönetimin onayını bekliyor.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brcko şehrinde, 1878-1918'de Osmanlı konsolosluğu olarak kullanılan tarihi bina, restore edilmek için yerel yönetimin onayını bekliyor.

Brcko şehrinde, 1865 yılında ticaretle uğraşan Sırp bir aile tarafından inşa edilen bina, Bosna Hersek'in 1878'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca ilhak edilmesiyle Osmanlı konsolosluğu olarak kullanılmaya başladı.

İnşa edildiğinde ilk katında dükkanlar, ikinci katında ise daireler olan 153 yıllık bina, Sırp aile tarafından 1875'te Brcko'daki Ortodoks kilisesine hediye edildi.

Bosnalı tarihçi Emir Music, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i ilhak etttiği 1878'den itibaren binanın Osmanlı konsolosluğu olarak kullanıldığını aktararak, Osmanlıların bu binada Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar faaliyet gösterdiğini söyledi.

Music, sonraki dönemde yurt, meslek okulu ve anaokul olarak da kullanılan binanın 1945'te kamulaştırıldığını ve sonrasında apartman olarak kullanıldığını ifade etti.

Restorasyon için yeterli bütçe yok

Tarihi konsolosluk binası, Bosna Hersek'te "ulusal anıt" unvanı alabilmek için "geçici" listeye de dahil edildi.

Bosna Hersek Ulusal Anıtları Koruma Komisyonundan yapılan açıklamada, geçici listeye alınan eserlerin "en yüksek seviyede korunmaya ihtiyaç duyulan eserler" olduğu belirtilerek, komisyonun ulusal anıtların fiziksel görünümlerinin korunmasına yönelik bütçesi olmadığı aktarıldı.

Brcko Kamu İdaresi Müdürü Jelena Duvnjak ise tarihi binanın restoresi için 40 bin avroluk bir bütçe ayrıldığını kaydederek, "Bu miktar, binanın restorasyonu için yeterli değil. Ayrıca tapu işlemleri de tamamlanmamış. Binanın sahipleri arasında özel kişiler de var." dedi.

Binanın restorasyonu konusunda yerel yönetimin onay vermesi gerektiğini aktaran Duvnjak, "Restorasyonun projelendirmesi 2007'de yapıldı ama bu eskidi. Binada zamanla daha fazla hasar oluştu. Yeniden projelendirmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Duvnjak, bu tarihi binada halen yaşayanlar olduğunu ve bu insanların çıkarılması noktasında da bir çözüm üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.