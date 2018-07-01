Bu caminin minaresi var, kubbesi yok

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan Kadırga Yaylası’ndaki 557 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’den yaylaya göçen çok sayıda vatandaş, Kadırga Yaylası Açık Camii’nde her hafta Cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor.

Bu yıl da camiye akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneğe eşlik etti. Camide, Gümüşhane’nin Özkürtün ilçesinden geçici olarak görevlendirilen imam Akif Yazıcı, yaptığı açıklamada, Kadırga Yaylası Açık Camii’ne yaz aylarında, Müftülük tarafından geçici görevlendirme yapıldığını söyledi. Kendisine bu yıl ilk defa burada görev yapmanın nasip olduğunu belirten Yazıcı, “Bundan dolayı Allah’a şükrediyorum. Bu güzel ortamda ve bu güzel yaylada insanlarla beraber Cuma namazı kılmak ve kıldırmak, her imam arkadaşımızın dileğidir.” ifadesini kullandı.

Fatih Sultan Mehmed rüyasında görmüştü

Caminin tarihî açıdan önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, Fatih Sultan Mehmed’in, Trabzon’u fethe giderken burada konaklama ihtiyacı duyduğunu belirterek, şöyle devam etti: “O gün de Cumaya denk geldiği için burada beraberindeki askerleriyle Cuma namazını kıldı. Buranın iyileştirilmesi için etrafının taşlarla çevrilmesi yönünde bir rüya gördüğü söylenir. Buranın etrafının çevrilmesinin ardından o günden bu zamana kadar burada Cuma namazı kılınıyor.” Yazıcı, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’dan çok sayıda insanın, yaz mevsimini yaylada geçirdiğini de sözlerine ekledi.