Bu çiçekleri yersiniz

Pasta, her yaştan insanın severek tükettiği tatlılardan birisi.

Tadının dışında görselliğin de öne çıktığı ve bazen görselliğin tadından daha tercih edilebilir olduğunu görüyoruz. Güney Koreli pasta ustası Atalier Soo, yenilmeyen görsel süslerin dışında yenilen ve görselliğin en uç noktalarında tatmin eden pastaları ile son günlerde sosyal medyada yer alıyor.

Her pastanın ayrı bir özelliği var

Çiçeklerin gerçekliği ve tamamı tüketilen kremalar ile hazırlanan pastalar hem göze hem de tat olarak yiyenlere güzel bir lezzet sunuyor. Sosyal medyada yaptığı güzel pastaları paylaşan Soo, Korece olan Soo Cake Bloğunda her pastanın kısaca özelliklerini ve resimlerini paylaşıyor.

HABER: MERVE İRİYARI