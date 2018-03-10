Bu dev kampanyayı kaçırmayın

Yeni Asya gazetesi ve Yeni Asya Neşriyat’ın iş birliği ile hazırlanan “İndirimli Risale-i Nur Külliyati” kampanyası Pazartesi günü başlıyor.

Kampanyada Yeni Asya gazetesini bayilerden alarak 30 kupon biriktiren herkese Risale-i Nur Külliyatı yüzde 40 indirimli olarak verilecek. Yeni Asya gazetesi okuyucuları biriktirdikleri 30 indirim kuponunu Yeni Asya büroları ve satış mağazalarına götürerek Risale-i Nur Külliyatı’nı 750 TL yerine sadece 450 TL’ye alabilecek. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Yeni Asya Satış ve Pazarlama yetkilileri, bu tür kampanyaların tanıtım açısından önemli olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini söylediler. Haber Merkezi

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