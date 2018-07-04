Bu dünyadan bir Nasreddin Hoca geçti

Can Kardeş Dergisi, yıllardır herkesi güldüren ve her fıkrasını sanki ilk kez duyuyormuş gibi tebessüm ettiren Nasreddin Hoca’yı sayfalarına konuk ediyor.

Renkli Düşünceler köşesinin yazarı Demirhan Kadıoğlu, dünyanın da saygın biri olarak kabul ettiği Nasreddin Hoca’dan ilginç anektodlar aktarıyor. Usta Ressam Murat Sevinç, ilk kez Can Kardeş için Nasreddin Hoca’nın fıkralarını iki sayfalık çizgi dizi haline getirdi. Nasreddin Hoca’nın eşeği olur da, Hayvanlar Âlemi’nin bu sayısında konuk olmaz mı? Eşeğin gizemli dünyasını merak ediyorsanız, buyurun! İsmail Tezer, Arif’in Dünyası’nda sizi farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Bilim’e merak saran Arif bakın, neleri keşfedecek?

HER SAYI, ÇİZGİLERLE DEĞERLER EĞİTİMİ

Can Kardeş’in minik yazarı Lemanur, Nasreddin dedesinin fıkrasını arkadaşları için aktarırken, Mehtap Yükselten ise, “Her bir karpuz ‘Bismillah’ der” hikâyesini okurlar için kaleme aldı. Çizgilerle Deyimler köşesinde, bu sayıda bir esnafın nasıl da “Pabucunun dama atıldığı”nın hikâyesi aktarılıyor. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfası, deyimleri çizgilere dönüştürüyor. Okurken yüzünüzden tebessüm eksik kalmayacak. Çizgilerle Kıssa bölümünde ise, Usta Çizer Hayreddin Ekmen, Hz. Âmine annemizin hayatından bir kesit aktarıyor. Derginizin karakterlerinden, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, yepyeni maceralara açılıyor.

Faaliyet ve mutfak tarifleri bu sayıda

Merakla takip ettiğiniz faaliyet sayfasında bu sayı okurlarına nasıl kuşlara yemlik yapılır, onu gösterirken, dergimizin minik aşçısı Nurşin de “neşeli kahvaltı tabakları”nı hazırlıyor. Sabah öğünlerinize renk ve tat katacak. Hem pratik hem de lezzetli tarifi derginizin sayfalarında bulabileceksiniz. Derginizin Haber bölümünde ise, minik Can Kardeş okurları, Kübra Örnek ablaları ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Müzesi’ni ziyaret etti ve aldıkları notları bize aktarıyor.

Kalemler elinizde haydi test çözmeye

Ayşegül Akakuş Akgün, Tatil Testi’ni sizin için hazırladı. Kendinizi test etme fırsatı bulmak için haydi, derginizin sayfalarını karıştırın. Mikrofon Sende bölümünde, Şulenur Yaşar, sokaktaki arkadaşlarına soruyor; “Sence en çok kimlerin sevilmeye ihtiyacı var, neden?” diye… Bakın, cevaplar size ne kadar güldürecek? Bu ve daha fazlası dergininiz Can Kardeş’te!

İstanbul - Kübra Örnek