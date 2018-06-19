Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, “Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürecek. Güçlendirmenin yanında restorasyon da yapmayı düşünüyoruz. Mesela, kadınlar için yeni bir abdesthane yapılacak” dedi.

İzmir’de 4 asır önce yaptırılan, Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi, depreme karşı güçlendirilecek. Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, yaptığı açıklamada, caminin 1598 yılında Aydınoğulları Beyliği’nden Fatih Yakup Bey tarafından yaptırıldığının bilindiğini, Bursa Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami ve Şam Ulu Cami gibi kentin simgelerinden olduğunu söyledi.

“Bu emanetleri gelecek nesillere bırakmalıyız”

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerine dikkat çeken Koç, şunları söyledi: “Statik açıdan sıkıntı tespit edildi. Eserde 1970’li yıllarda yapılan tadilatta, o zamanın tekniği ile esere güçlendirme yapalım niyeti sırasında yer altı sularının tahliyesiyle alakalı yanlış bir uygulama olduğu, bunun da eserin fil ayağı denilen yapılara zarar verdiğini gördük. Bunun daha fazla zarar vermemesi için çalışmaları genişlettik. Bu işlemleri çok dikkatli, titizlikle sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiği eserleri gelecek nesillere bırakma görevimiz var. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürecek. Güçlendirmenin yanında restorasyon da yapmayı düşünüyoruz. Mesela, kadınlar için yeni bir abdesthane yapılacak.”

Türk sanatının örnekleri arasında

Konak ilçesinde, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan ve adını bulunduğu bölgeden alan cami, kentin en bilinen tarihi eserleri arasında yer alıyor. Osmanlı camilerinin tipik özelliklerine sahip eserdeki kalem işi süslemeler, mihrap ve minber işçiliği, Türk sanatının iyi örnekleri arasında gösteriliyor. Cami, kapısındaki ayetle de dikkati çekiyor. Camiye gelenleri Ali İmran Suresi’nde yer alan “Oraya giren güvene erer” ifadesi karşılıyor.