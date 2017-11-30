Bu fikirlere insanlığın ihtiyacı var

3. Mersin CNR Kitap Fuarında gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, “İttihad’dan Yeni Asya’ya” adlı bir seminer verdi. Güleçyüz, “Bizim Risale-i Nurlar’dan alarak ortaya koymuş olduğumuz fikirler bütün insanlığın ihtiyacı olan fikirlerdir” dedi.

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, “Bizim Risale-i Nurlar’dan alarak ortaya koymuş olduğumuz fikirler bütün insanlığın ihtiyacı olan fikirlerdir” dedi.

Yeni Asya Neşriyat, bu yıl ilk kez Mersin Kitap Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen programda gazetemiz Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, bir seminer verdi.

Mersin ve merkez ilçelerinden, Hatay’dan ve Adana’dan okuyucularımız da fuarı ziyaret ederek programı takip ettiler. Fuar etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde Güleçyüz, Yeni Asya Neşriyat’ın Mersin Kitap Fuarına katılımının gerek Mersin için, gerek bölge için hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başladı.

Güleçyüz, “24 Ekim 1967’de ilk sayısını haftalık olarak çıkarılan İttihad gazetemizin 50. yılını idrak ediyoruz. İttihad’ın yayın hayatına başlamasının en önemli nedeni Risale-i Nur’u anlatmak. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri büyük bir İslam alimi ve Kur’ân müfessiri olarak Risale-i Nur eserlerini telif etmiş ve bizlere bırakmış. Bu eserlerde günümüz Müslümanlarının ve insanlığın ihtiyacı olan bütün cevaplar, izahlar Kur’ân’dan çıkarılarak, bu eserlere ihsan-ı İlahi ile konulmuş. Bu eserlerdeki hakikatlerin medya dili ile kamuoyuna iletilmesi, yapılması gereken çok önemli bir hizmet” dedi.

İttihad’ı bugüne bağlayan Yeni Asya

Güleçyüz, gazetenin çıkarılma amaçlarından birinci sebebin Risale-i Nurlar’daki hakikatlerin ulaştırılması olduğunu ifade edekern,; İttihad’ın o günün Türkiye’sinde gündemde olan ne varsa Risale-i Nur temelli yayınlar yaptığını vurguladı. Aynı zamanda İttihad’ın başörtüsü, hukuk, adalet, demokrasi, Ayasofya gibi konularda bu mücadelelerin bayraktarlığını yaptığını ve müsbet hareket prensibiyle hareket ettiğini anlatan Güleçyüz, “İttihad’ın devamı olan Yeni Asya’nın 48 yıllık yayın tarihine baktığımız zaman da aynı çizgide yürüdüğünü ve aynı mesajları verdiğini görmek mümkündür. Bunun başka bir örneği yok. Hiçbir kırılmaya ve sapmaya meydan vermeden tavizsiz bir çizgi ile bugüne kadar geldi. İhtilaller, darbeler ve engellemeler olmuş, içerden dışarıdan fitneler olmuş. Ama bütün bunlara karşı Yeni Asya çizgisini hiçbir zaman bozmadan bugüne kadar gelmiş. İnşaallah bundan sonra da bu çizgisini aynı kararlılıkla devam ettirecek” şeklinde konuştu.

Gençlerimizi görmek istiyoruz

Kitap fuarları, tanıtım çalışmaları ve seminerlerin tanıtım faaliyetleri kapsamında yerini bulan hizmetler olduğunu vurgulayan Güleçyüz, “Yayınlarımızı tanıtmamız lazım insanlara. Çünkü bu hakikatlere herkesin ihtiyacı var. Bizim Risale-i Nur’dan alarak ortaya koymuş olduğumuz fikirler bütün insanlığın ihtiyacı olan fikirlerdir. Bu fikirler ne kadar çok yayılırsa karşı karşıya kaldığımız problemler o kadar kolay çözülür” dedi. Güleçyüz, ayrıca, “Bizler, Üstadın birçok yerde ifade ettiği gibi asayişin manevi bekçileriyiz. Bizim olduğumuz yerde hiçbir şekilde güvenlik problemi olmaz. Bizim anlayışımızın hakim olduğu bir yerde darbe, müdahale, sıkıntı, çatışma olmaz. Kardeşlik olur, barış olur, huzur olur... İşte biz bu mesajları taşımanın gayreti içindeyiz. Bu idrak içerisinde inşaallah hep birlikte ve gençlerimizin de katılımıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu bayrağı devredeceğimiz gençlerimizi görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NETİCE KÜBRA GÖRENTAŞ - MERSİN