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2 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Bu hastalıklar modern çağa ait

02 Aralık 2017, Cumartesi
Kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ayki sayısında, “Modern çağın hastalıkları” başlığıyla günümüzde sıklıkla görülmeye başlanılan hastalıkları ele alıyor..

Bizim Aile dergisi  Aralık sayısında, “Modern çağın hastalıkları” diyerek  günümüzde sıklıkla görülmeye başlanılan hastalıklara değiniyor. Bulunduğumuz dönemin, bize menfi ya da müsbet birçok getirisi olduğunu inkâr edilmez bir gerçektir. Buna istinaden Bizim Aile Aralık kapak dosyasında, çağın insanının değişen hayat şekillerinin, alışkanlıklarının, ruhî sıkıntılarının bir getirisi olan sağlık problemlerine değinilerek, belki de adını ilk defa duyacağınız rahatsızlıklara yer veriyor. Hasta Bina Sendorumu, AVM, plaza gibi kapalı alanlarda çokça zaman geçirmekten kaynaklanan hastalıklardan tutun da, TV karşısında çokça zaman geçiren çocuklarda, daha fazla görülme riski olan otizm gibi hastalıkları konu edildiği kapak dosyasında, tesbit edilmesi daha müşkül olan “psikolojik ağrılar”a  da değiniliyor.

Doğru insanı bulmaktan önce, doğru insan olmak!

“Kişiler mutluluğu ailede veya evlilikte değil, kendilerinde görmeli.” diyen Uzm. Psk. Şenol Baygül ile yapılan röportaj Evlilik sayfasında yerini alırken, Beş Kadın Hattat sergisine eserleriyle katılan hanım hattatlarla yapılan sohbet de sizleri bekliyor.

Başka neler mi var?

Psk. Banu Arslan Çocuk Eğitimi sayfasında dillere pelesenk olmuş bir rahatsızlık olan “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”nu kaleme alarak, birçok kafa karışıklığına da son verirken, vefatının sene-i devriyesi olan Mehmed Âkif Ersoy da Ayın İçinden sayfasında yerini alıyor. Tabiî ki her ay olduğu gibi Not Defteri, Tatlı Sayfa, Fıkıh Günlüğü ve nice renkli  sayfa da sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

DİĞER BAŞLIKLAR 

Bir yıl daha biterken, Zamanın Hastalıkları, Gerçekten Hasta mıyız?, Hasta Bina Sendromu, “Otizmli doğmayıp, otizme sürüklenen çocukların sayısı artıyor.” Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Senin İçin Hastalık Bir Sıhhattir, Duâ Etme Adabı, Şifâ Âyetleri ve Şifâ Duâları, Mehmed Âkif Ersoy, Feminist Kadınlardan İtiraflar, Haydi Boykota!, Tebessümün Formülü, Sevmeyi Bilmek, Cevşen-ül Kebir’den Duâlar, “Bizler hep doğru insanı arıyoruz, doğru insanı bulmaya çalışıyoruz, ama önce doğru insan olmalıyız”, Bu Örgüler Evinize Renk Katacak, Şifalı Çorba: Tarhana, Hat Başka Bir Aşktır, İncirli Kurabiye.   Kültür Sanat Servisi

 

Etiketler: bizim aile, yeni asya
Okunma Sayısı: 138
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