Filistin'de tarihi bir camide yapılan tadilat sırasında, Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde kurulan Osmanlı Matbaasında 130 yıl önce basılan Kur'an-ı Kerimler bulundu.

Filistin'deki bir camide Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaasında basılan üç Kur'an-ı Kerim olduğu tespit edildi.

Filistin'in tarihi şehirlerinden biri olan ve bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tayyibe'de Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yaptırılan Ömer Bin Hattab camisinin müezzini Said Azim, iki ay önce camide başlayan tadilat esnasında mescitteki Mushafları incelerken söz konusu tarihi Kur'an-ı Kerimlerin varlığını keşfetti.

Ön sözünde yer alan Arapça açıklamada Seyyid Mustafa Nazif Efendi'nin el yazması olduğu ve Hicri 1309 yılında (miladi 1887 yılı) Osmanlı Matbaasında basıldığı belirtilen Kur'an-ı Kerimlerin varlığı camideki imamlar ve cemaat tarafından bile uzun süredir bilinmiyordu.

"Camide genel bir tadilat yapılıyordu, o zaman farkına vardık"

Müezzin Azim, "İki ay öncesine kadar bu Kur'an-ı Kerimlerin varlığından habersizdik. Camide yer alan Mushaflar arasında duruyordu. Camide genel bir tadilat yapılıyordu, o zaman farkına vardık." dedi.

Halife 2. Abdülhamid Han döneminde kurulan Osmanlı Matbaasında basılarak Filistin'e gönderilen bu Kur'an-ı Kerimlerin kendileri için çok özel bir anlamı olduğunu ifade eden Azim, Mushafların varlığını ilk fark ettiğinde hissettiklerini şöyle anlattı:

"Bu Mushafları görünce şoke oldum ve çok heyecanlandım. Bu bizim için çok değerli bir hazine. Camimizin ve şehrimizin tarihine büyük katkısı olacağını düşündüm ve Kur'an-ı Kerimleri hemen özel bir bölüme aldım. Tadilat bittiğinde camimizde 130 yıl önce Osmanlı Matbaasında basılan Mushaflar olduğunu halka duyurmayı ve bunları cemaate sergilemeyi planlıyoruz."

Üzerinde Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaasında basıldığı yazan Kur'an-ı Kerimlerin basımının muhtemelen İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Azim, aynı dönemde Filistin'deki diğer camilere de burada basılan Mushaflardan gönderilmiş olabileceğini kaydetti.

Ömer Bin Hattab camisinde yer alan Kur'an-ı Kerimlerin ön sözünde Arapça olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Al-i Osman Sultanlarının medar-ı iftiharı, Sultan oğlu Sultan, Gazi Abdülhamid Han’ın (Allah onun mülkünü kıyamet gününe kadar daim eylesin) saltanatı döneminde kurulan Osmanlı Matbaasında, özellikle de insan takati nispetinde büyük bir ceht ile hizmet verilerek tashihi yapılmış ve İrade-i Seniyye (Padişahın yazılı fermanı) gereğince Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat-i İslamiyye) bünyesinde kurulan Meclis-i Teftiş-i Masahif-i Şer'iyye tarafından tashih edilmiş ve ilk defa olmak üzere Matbaa-i Osmaniyye'de tab' olunmuştur. İşbu Mushaf-ı şerif Hüseyin Efendi'nin talebelerinden olup Kadırgalı olarak da bilinen el-fakir es-Seyyid Mustafa Nazif Efendi tarafından 1309 yılı Ramazan ayı sonlarında (miladi 1887 yılı) yazılmıştır."

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