Bu uygulama örnek olsun

Silopi'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) üye işadamları, Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin esnaftan veresiye defterini alarak vatandaşların fakir vatandaşların borcunu ödemesi olarak bilinen 'Zimem' geleneğini uygulamaya geçirdi.

Cumhuriyet Mahallesi ve Şehit Harunboy Mahallesi'nde 2 bakkal ve ekmek fırınına giren işadamları, esnafın veresiye defterini alarak yaklaşık 200 kişinin 15 bin lira değerindeki tüm borçlarını kapattı. Bayram öncesi yapılan yardım, hem esnafı, hem de borçlu vatandaşları sevindirdi.

Herkes memnun

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan bakkal işletmecisi Meryem Geçgel, vatandaşın borcunu kapatan iş adamları için hayır duasında bulundu. Bu yardıma şahitlik eden Veysi Ökmen ise, "Allah razı olsun. Bu yaptığınız iyilik, iki tarafı da sevindirmiş oldu. Bir esnaf gerçekten borcunu alamayacak durumdaydı. Onu aldı, rahatladı. Öte yandan, bir de çok fakir olanlar borcunu ödemeyecek durumdaydılar. Bir de onlar bu bayramda rahatladılar. Sabah gelecek borcu olmayınca sevinecek. Allah sizden razı olsun, sizi tebrik ediyorum" dedi.