Bu yıl iyilik yılı olsun!

Gençlik dergisi Genç Yorum yeni yıla “iyilik” sayısıyla giriyor. İyi olmaya ve iyiliğe böylesine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde “İyilik Etkisi” başlığıyla çıktı.

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum yeni yıla “iyilik” sayısıyla giriyor. İyi olmaya ve iyiliğe böylesine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde “İyilik Etkisi” başlığıyla çıkan dergi iyiliğe çağırıyor.

Gençlerin dünyasına hakikatleri ulaştırma gayesindeki Genç Yorum dergisi, “İyilik Etkisi” başlıklı Ocak sayısı ile çıktı. Zulümlerin, kötülüklerin ancak onlara baskın gelebilecek bir iyilikle, iyiliği yaşatmak ile mümkün olacağını savunan dergi, “iyilik” çağrısı yapıyor.

İyilik konulu kapak dosyasında “İyilik Buluşturur, Zulüm Kutuplaştırır” yazısıyla Mustafa Oral; “Ümmet Kimliği” yazısıyla Rümeysa Terzioğlu; “Sen Ne Zaman Büyüyeceksin Çocuk?” yazısıyla Ayşenur Aydoğdu; “İyiliği Emret, Kötülükten Alıkoy!” yazısıyla Mehmed Kılıfoğlu; “Gökten İyilik Yağıyor” yazısıyla da Süleyman Kösmene yer alıyor.

Her ay olduğu gibi

Derginin daimî sayfalarından; insan ve fıtrat haberleriyle Haber Yorum, Risale-i Nur denizinden bir damla ile Nurlu Yorum, okuyucu objektifinden karelerle Foto Yorum ve kapak konusuna mutabık çizgileriyle İbrahim Özdabak karikatürü takipçilerini bekliyor.

Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan’ın ortak çalışmasıyla Herkes İçin Sanat’ta bu ay Yosun Grafitisi yer alırken, Zihnin Çarkları’nda Caner Kutlu Hayâl’i anlatmaya devam ediyor.

Daha başka?

Sağlıklı Yaşıyorum sayfasında Abdurrahim Özyurt “‘Su’dan Sebeplerde Hikmet” yazısıyla farkındalığa ve sağlığa dâvet ediyor. Anlamlı Yorum’da “İmanlı Delikanlı” yazısıyla M. Fahri Utkan yer alıyor. Şiir köşesinde ise, Adana Aladağ’daki yangında vefat eden kız çocuklarının hatırasına bir şiir var. Rukiye Bayram, “Valide’de Yangın Var” diyor.

Keçeli sömestr tatiline hazır

Lise ve üniversite gençliğinin gözdesi Keçeli sömestr tatilinin eğlenceli ve faydalı geçmesi için dolu dolu geliyor. Edibenur Üner’in Her Telden sayfasında bu ay iki yeni tanıtım var: “Mondly ve Twilight”. Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “3 boyutlu görüntü 3 boyutlu mu görünür?” sorusunun cevabını arıyor. Zürefa’da Fatma Şehide Nur’un Sinek X ile maceraları devam ediyor. Temel Osmanlıca dersleri Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır’ın hazırlığıyla yer alıyor. Huriye Yücesoy’un çizdiği, Feyza Elif Mutlu’nun diyaloglandırdığı Nesl-i Âti Akademisi maceralarında heyecan sürüyor. Feyâlilaceb’te Şulenur Yaşar, “Haydi, yüklerimizi koyalım gemiye” diyor. Nuriye Sultan Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Posta Kutusundaki Mızıka” kitabını tanıtıyor. Düşündüren ve eğlendiren sayfa Ehl-i Tivit’i Seren Adıyaman derliyor. Öğrenci İşi’nde bu ay öğrenci işi mekânlara yer veriliyor. Ayşenur Aydoğdu kütüphanelere çağırıyor.

Dolu dolu bir sömestr için Keçeli kaçmaz!

Genç Yorum dergisi yeni yılın hayırlara vesile olmasını ve İYİLİK yılı olmasını temenni ediyor.