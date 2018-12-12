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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Buckıngham Sarayı’nın halıları buradan geçti

12 Aralık 2018, Çarşamba 00:57
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi tarihÎ halı restorasyonunda Türkiye’nin öncüsü oldu.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi son dönemde tarihi halı restorasyonunda Türkiye’nin öncüsü oldu. İlçede irili ufaklı 50 halı atölyesinde Dünyaca ünlü tarihi halılar yeniden hayat buluyor.

İsmini sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük Kervansarayı ‘Sultan Han’dan alan Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yüzlerce yıllık halılar, usta ellerde adeta sıfırdan dokunuyor. Halı restorasyonunun yanı sıra el dokuması halı üretimi de yapılan ilçede halkın ana geçim kaynağı halı tamirciliği.

Buckingham Sarayı’nın halıları buraya geldi

Ustaların ellerine ulaşan halılar 34 aşamadan geçerek orijinaline uygun bir şekilde onarıldıktan sonra sahibine teslim ediliyor. İlçedeki atölyelere yurt içi ve yurt dışından restore edilmek üzere birçok halı gönderildiğini belirten Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, “Dolmabahçe Sarayı’nın ve İngiltere’deki Buckingham Sarayı’nın halıları Sultanhanı ilçemizde restore edildi. Müzelerden ve koleksiyonculardan gelen her türlü halının restorasyonu burada yapılıyor. Sultanhanı’nda yaklaşık 50 tane halı atölyesi mevcuttur. Bir tek restorasyon da olmuyor. Wintech dediğimiz, patchwork dediğimiz bütün halıların imalatı da Sultanhanı’nda yapılıyor. Yani çoğu sarayımızın halılarının imalatı, boyası, kök boyaması burada yapılıyor, buradan ihraç ediliyor. Şatolara, müzelere halılar buradan gönderiliyor” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin en büyük Kervansarayı: Sultanhanı

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaattin Keykubat tarafından 1229 yılında Konya-Aksaray yolu üzerinde yaptırılan kervansaray bugüne kadar ayakta kalmayı başardı. Türkiye’nin en büyük kervansarayı olma özelliğini taşıyan Sultanhanı, mutfak, yemekhane, hamam ve oturma odası gibi birçok bölümden oluşmakta. Mimarî ve taş işçiliği açısından da epeyce dikkat çeken yapı turistlerin de uğrak yeri oldu.

Aslına uygun olarak restore ediliyor

8 asırdır yıkılmadan duran Sultanhanı Kervansarayı 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alındı.

Yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kervansaray, 2018 yılı itibariyle restorasyona alındı. Aslına uygun olarak yapılan yenileme projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle 2019 yılında bitirilecek.

HABER: FURKAN ENES DURAK

furkanenesdurak@gmail.com

Etiketler: aksaray, sultanhanı, halı
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