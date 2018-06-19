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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Bünyesindeki 9 gölün tamamı kurudu

19 Haziran 2018, Salı 12:45
Burdur'un efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası'ndaki 9 gölün tamamı, kuraklık nedeniyle kurudu. Yanlış ışıklandırma sebebiyle bazı sarkıtların da karardığı mağaranın ışıklandırması düzeltilerek, iki yılın ardından yeniden ziyarete açıldı.

Burdur'un güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda yaklaşık iki yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi.

Burdur- Antalya karayolunun 13'üncü kilometresindeki mağaranın oluşumu binlerce yıl öncesine dayanıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşturduğu mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

9 GÖL TAMAMEN KURUDU

Yatay uzunluğu 597 metre olan mağaranın ziyaret edilebilen 300 metreye kadar olan bölümünde 9 göl bulunuyor. Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle tamamen kurudu. 2000 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında mağara içindeki aydınlatmalarda kullanılan ışıklandırmanın da sarkıt ve dikitlere zarar verdiği ve kararttığının belirlenmesi üzerine, iki yıl önce ziyarete kapatılarak, ziyaretçi yolları ve ışıklandırılması zarar vermeyecek şekilde düzenlenen mağara, yaz tekrar ziyarete açıldı.

IŞIKLANDIRMA YENİDEN DÜZENLENDİ

Mağara içinde, isimleri 'Büyükgöl', Dilek Gölü' gibi 9 göl olduğunu, kuraklık nedeniyle bu göllerin şu an mevcut olmadıklarını kaydeden Mehmet Özdemir, bu yıl da kurak bir dönem yaşandığını, Türkiye genelinde de bu kuraklığın hissedildiğini anlattı. Mağara içindeki yol düzenlemesi ve ışıklandırmaların yeniden yapıldığını, ön kısmındaki alanların çevre düzenlemesinin de gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, mağaranın işletmesini ise Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü'nün üstlendiğini kaydetti. Daha önceki yıllarda yapılan ışıklandırmanın bazı sarkıt ve dikitlerde siyahlaşmaya sebep olduğunu, yeni düzenlemedeki ışıklandırmanın zarar vermeyecek şekilde olduğunu ifade eden Özdemir, 50-60 bin ziyaretçi ağırlanan mağarada bu yıl bu rakamın üstünde ziyaretçi beklendiğini dile getirdi.

DHA

Etiketler: burdur, mağara, insuyu mağarası
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