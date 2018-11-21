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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bursa'da 'Dua Taneleri' sergisi yoğun ilgi görüyor

21 Kasım 2018, Çarşamba 19:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde açılan "Dua Taneleri" adlı tesbih sergisinde yer alan 15 bin dolarlık tesbih yoğun ilgi gördü.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, tesbih tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Tesbihin İslam kültüründe önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"'Allah tüm eksiklik ve kusurlardan uzaktır' anlamını taşıyan 'Sûbhanallah', tesbihin İslamiyet'teki manasıdır. İpe dizilmiş belirli sayıda boncuktan çok öte bir anlayışın sembolü olan tesbihlerin taşınması, çekilmesi, bir başkasına hediye edilmesi derin bir görgü ve adap gerektirir. Osmanlı'da sadrazamların Kadir Gecesi'nde sultana tesbih ve seccade hediye etmesi gelenek halini almıştır. Osmanlı tesbih sanatında ortaya eşsiz güzellikte tesbihler çıkmıştır."

Sergilenen ürünler arasında yer alan fil dişinden yapılmış, üzerinde Allah'ın 99 ismi 14 ayar altınla işlenmiş tespih, 15 bin dolarlık fiyatıyla dikkati çekti.

Tespihin üreticisi Hüseyin Çelik, 35 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Çelik, sergiye 30 tesbih getirdiğini anlatarak, "El işi tesbihleri sergiliyoruz. İsteyen olursa satacağız. Fiyatları 500 dolardan 15 bin dolara kadar çıkıyor. 15 bin dolarlık tesbih fil dişi ve üzerinde 40 günlük bir emek var. Allah'ın 99 ismi kabartma olarak yazıldı. Bu kabartmalar da 14 ayar altından yapıldı. Bu tesbih şu an serginin en pahalı tesbihi. İşçiliği çok fazla." ifadelerini kullandı.

Serginin bir ay açık kalacağı bildirildi.

AA

Etiketler: Bursa, Dua Taneleri, tesbih
Okunma Sayısı: 57
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