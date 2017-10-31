Bursa'da Risale-i Nur eğitimi

Bursa’da, Yeni Asya Kültür ve Eğitim Derneğinde, Risale-i Nur hizmet içi eğitimi yapıldı.

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından dernek salonunda gerçekleştirilen Risale-i Nur hizmet içi eğitimi faaliyeti yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Bursa ili ve çevre ilçelerinin yanı sıra, Kütahya, Balıkkesir, Yalova, Eskişehir, Çanakkele ve Bilecik’ten katılım oldu. Gençlerin de ilgi gösterdiği hizmet içi faaliyette, Risale-i Nur’daki muhtelif konulara dair meseleler ele alındı. Sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda gerçekleşen faaliyette, eğitimci Rıfat Okyay Risale okumaları, eğitimci Salih Aytemur neşriyat, eğitimci Ramazan Oruç ise gençlik konularını ele alarak sunumlarını yaptılar.

Risale-i Nur hizmetleri açısından önemli olan program gençlerin yanısıra çevre il ve ilçelerden gelen diğer dinleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Program, yapılan değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi. Katılımcılar tarafından bu tür programların daha sık yapılması gereği dile getirildi.

HABER: MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ