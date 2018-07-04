Bursa’dan İstanbul’a kardeşlik köprüsü

Yaz tatilini değerlendiren Gençler farklı şehirlerde bir araya gelerek ‘uhuvvet ve birlik’ mesajlarını veriyor. Gerçekleştirilen programların güzelliklere vesile olduğunu belirten katılımcılar, gazetemiz yazarlarıyla buluşmaktan da bir hayli memnun.

Yaz tatilini değerlendiren gençler farklı şehirlerde bir araya gelerek ‘uhuvvet ve birlik’ mesajlarını veriyor. Bu buluşmalardan biri de geçen günlerde Bursa’dan gelen mi-safirler tarafından İstanbul Şirinevler’de gerçekleştirildi. “En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. düsturunu rehber edinen gençler, gazetemiz yazarlarıyla da bir araya geldi.

Emeğİ geçenlere teşekkürler

Gerçekleştirilen programı anlatan Halil İbrahim Keskin şunları söyledi: ‘En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır’ Hadis-i Şerifini kendimize rehber edinerek bir maya gibi olmasını niyet ederek adeta bu yaz mevsimini; istikamet dairesinde geçebilmesi ve gafletinden bir nebze olsun uzaklaşmak için arkadaşlarımızla beraber İstanbul Şirinevler’de bir haftalık Risale-i Nur okuma programına geldik. Ortak paydamız ulum-u imaniye, marifetullah ve muhabbetullah, hedefimiz iman-ı tahkikiyi elde etmek ve programımız farzları yerine getirmek günahları terk etmek ve Risale-i Nurlar ile meşguliyet bir manada Sünneti Seniyyeye ittiba edip ders-hane hayatı yaşamak gibi amaçlar ile çıktığımız yolculuğumuz hedefinde ilerlemeye devam ediyor.”

Gençler heyecanlı

İstanbul’da kendilerini misafir edenlere can-ı gönülden teşekkür ettiklerini belirten Keskin, “Burada bize ev sahipliği yapan abilerimizin isimlerini bir teşekkür manasında söylemeden geçemeyeceğim; İbrahim Şencan, Mehmet Ali Kaya, Mustafa Yaykal. Bu abilerimizin yanı sıra Bursa’dan ziyaretimize gelen Mustafa Şahin, Mehmet Topuzoğlu’na teşekkür ederiz.” Yönetim Kurulu Üyemiz Rıfat Okyay’ın Risale-i Nur dersinden de feyz aldıklarını belirten katılımcı gençler ders sonrası gerçekleştirilen imza faaliyetinin de kendileri için teşvik edici olduğunu belirtti.