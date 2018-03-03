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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Büyük İskender'in aşamadığı surlar ayağa kaldırılıyor

03 Mart 2018, Cumartesi 12:25
Büyük İskender'in kuşattığı ancak güçlü savunması nedeniyle alamadığı Termessos Antik Kenti'ndeki 2 bin 300 yıllık surlar, orijinaline uygun şekilde yeniden yapılıyor.

Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan Termessos Antik Kenti, dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosuyla ziyaretçilerine başka bir dünyanın kapılarını açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle antik kentin 300 metre uzunluğundaki yıkılan surlarını yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Büyük İskender'in milattan önce 333 yılında kuşattığı ancak güçlü surları ve savunması nedeniyle alamadığı kent olarak bilinen antik kentin kuzey batısındaki surların 3 boyutlu haritası çıkartıldı. Bölgedeki 3 bine yakın taş tek tek numaralandırılıp 3 boyutlu tarandıktan sonra aslına uygun olarak sur duvarı örülmeye başlandı.

"2 bin 300 yıl önceki haline dönecek"

Her biri yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki taşlar vinçler ile kaldırılıp sur duvarları oluşturuldu.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Termessos Antik Kenti'ni ayağa kaldırmak için ilk defa proje üretildiğini söyledi.

Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle 1 milyon 700 bin liralık ödenek aktarıldığını belirtti. Karabayram, 1 kilometrelik alana dağılan ama ana yol ayırdığı için 300 metrelik alanda kalan surların kendi öz malzemesi ile yapıldığını, başka hiçbir ocaktan taş getirilmediğini vurguladı.

2 bin 300 yaşındaki sur duvarının yeniden örüldüğüne işaret eden Karabayram, "3 boyutlu taramalar ile sur 2 bin 300 yıl önceki haline dönecek. Sur içerisindeki 4 kule de çalışmalar sonucunda ayağa kalkmış olacak. Antalya için en büyük, en önemli projelerden birisi. Turizm açısından da çok önemli. Burası tamamen ayağa kalkınca turistlerin büyük ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

AA

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