Büyük tepki çeken otel inşaatının yıkımına başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Göreme'deki otel inşaatı hakkında yıkım kararı alındığı ve yıkıma başlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından, inşaatın dün durdurulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede, kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır." AA

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