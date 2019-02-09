“Cağaloğlu nostaljisi” mağazamızda

Yeni Asya Cağaloğlu satış noktamız yeni konseptiyle bugün açılıyor.
Yeni Asya Cağaloğlu satış noktamız yeni konseptiyle bugün açılıyor. “Babıali nostaljisi” yaşatmayı hedefleyen satış noktamız, okuyucularımızın ve dostlarımızın buluşacağı bir mekân olarak tasarlandı.
İrtibatın arttırılması ve dostların biraraya gelmesi için önemli bir merkez olacak olan Cağaloğlu satış noktamız, aynı zamanda okuyucularızın yazarlarımız ile buluşmasına da imkân sağlayacak. Ayrıca Anadolu’daki olan satış noktalarımıza da numune olması beklenen buluşma merkezimiz bugün saat 14.30’da Cağaloğlu yokuşundaki yerinde hizmete açılacak. Bütün okuyucularımızı ve dostlarımızı bekleriz.
İstanbul - Yeni Asya
Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya