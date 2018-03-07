Cam ellerinde dile geliyordu

Geçen Pazar günü vefat eden Cafer Tercan Hoca, kırk yılı aşkın zaman cam üfleme sanatının inceliklerini gösteriyordu.

Geçen Pazar günü vefat eden Cafer Tercan Hoca, 40 yılı aşkın zaman cam üfleme sanatının temsilcilerinden biri olarak sanatın inceliklerini halka yansıtıyordu. Çeşitli faaliyetlere katılarak cam üfleme sanatını inceliklerini katılımcılara aktaran Tercan, geçen Pazar günü İstanbul’da vefat etti. Önceki gün duâlar eşliğinde dostlarının katılımıyla defnedildi. Pendik Belediyesi El sanatları kursunda da öğretmenlik yapan Tercan, bugüne kadar cam üfleme sanatını halk arasında yayılması için büyük gayret sarf etmişti. İstanbul - Yeni Asya

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