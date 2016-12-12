Cami duvarında top mermisi: 94 yıldır patlamamış olarak duruyor!

Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar'ın camiye attığı ancak patlamayan top mermisi, 94 yıldır Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki cami duvarında ilk günkü gibi korunuyor.

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki Hacırahmanlı Mahallesi'nde 1922 yılında Yunan işgal kuvvetlerinin ilçeye attığı top mermilerinden biri Çarşı Cami'nin duvarına isabet etti. 8 Eylül 1922 tarihinde cuma namazı kılındığı sırada atılan top mermisi mucize eseri patlamadı.

Bu yöre halkı tarafından önemine dikkat çekilen olayla ilgili olarak, cami duvarındaki top mermisi de koruma altına alındı. Caminin ikinci katına isabet eden top mermisinin üstüne olayın nasıl olduğunu anlatan yazı asıldı. Mahalle sakinleri cami duvarında mermi olduğunu duyan pek çok kişinin, camiyi ziyaret ettiğini anlattı.

Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Gökhan Dayı da, o günlere şahit olan kişilerin aktardığı hikayeleri anlattı. Caminin 1901 yılında yapıldığını kaydeden Dayı, şöyle dedi:

"Kurtuluş Savaşı sırasında Hacırahmanlı Mahallesi ve Mütevelli Mahallesi'ni gören Cibilli Tepesi'ne yerleşen Yunan askerlerinin bataryası tarafından 8 Eylül 1922 Cuma günü bombalı taarruza geçilmiş. Bu bombalardan biri de Çarşı Cami'nin 2'nci katına isabet etmiş. Allahın takdiri bu bomba patlamamıştır. İlgili kişiler bombanın içindeki barutu boşaltmış. Ancak duvardan çıkarılmamış ve bu şekilde kalmış. Biz de mahallemize gelen kişilere gösteriyoruz."