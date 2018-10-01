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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Camiler birliğin simgesidir

01 Ekim 2018, Pazartesi 22:30
Camilerin sosyal hayattaki ehemmiyetine dikkat çeken Diyanet-Sen ‘Camiler birliğin simgesidir’ dedi.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, toplum açısından son derece önemli olan camiler ve din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, onların gerçek işlevini ortaya koymak, sıkıntılarını dile getirmek ve çözüm önerileri sunmak, camilerin daha işlevsel hale gelmesini sağlamak gibi ihtiyaçlar “Camiler ve Din Görevlileri” haftasının kutlanmasına zemin hazırladığını belirterek, İslam medeniyetinin cami odaklı bir medeniyet olduğunu belirtti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerimiz aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanındadır” dedi.

Din görevlileri Peygamber varisleridir 

Camilerin, bulundukları yörenin sosyal hizmetlerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan bir kandil gibi olduğunu belirten Bayraktutar, “ Kutsal camilerimiz kadar, bu camilerde görev yapan insanlar da önemlidir. Çünkü toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakârlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan, hikmet dolu sözleri, dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan ve görev mahallerinde büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden Din Görevlilerimiz, bu şerefli hizmetleriyle Peygamberimizin varisleri olmuşlardır” diye konuştu.

Camiler sosyal hayatın da merkezi 

Camilerir, tarihin her döneminde irşat ve tebliğin merkezi olduğunu vurgulayar  Bayraktutar şunları söyledi: “Camilerimiz yalnızca ibadethane değil aynı zamanda sosyal hayatın içinde yer alan eğitim ve kültürel hayatın çok canlı bir şekilde yaşandığı mekânlardır. Dinimizin öğretildiği, yardıma muhtaçların yardımına koşulduğu camilerimiz aynı zamanda milli birlik ve bütünlüğümüzün de teminatıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan bir çok olay camilerimizin ve din görevlilerimizin vatan savunmasında ne denli öneme sahip olduklarını gösteren yüzlerce örnekle doludur. Camiler ve din görevlileri dün olduğu gibi bu günde ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmaya hazırdır.”

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

Etiketler: camiler
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