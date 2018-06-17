"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Camisiz minare

17 Haziran 2018, Pazar 00:18
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi’nde camisiz minare görenlerin ilgisini çekiyor.

Hasanpaşa Mahallesi’nde 1868’de yapılan cami yıpranınca, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, minarenin yıkılmasına ise rıza göstermedi. Cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin muhtarı Suat Karakaya, “Mahallemiz, 150 yıl önce Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kuruldu. Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize” diye konuştu.

SEMBOL OLDU

Muhtar Karakaya, “Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: bursa, minare
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL’in ekonomik faturası da millete

    Dünya Kupasında üçüncü günün maçlarının sonuçları
    📷

    Karikatürler

    Nerde o eski espriler?

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran

    Herkes sandığa sahip çıkmalı

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez

    Muharem İnce: Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın?

    Akşener: 50 milyar dolarlık fabrika-sanayi yatırımı yapacağız

    Alman Medyası: Adil Öksüz gerçekten Berlin'de bulunduğu iddia edilen evde kaldı

    Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

    Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

    "BM Myanmar'ın yalanlarını desteklemesin"

    İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

    Soma’da karar bekleniyor

    Isınan havalara dikkat!

    Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

    OHAL altında seçim yapılması endişesi

    59 milyon seçmen sandık başına gidecek

    Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’in ekonomik faturası da millete
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir?
    Faruk ÇAKIR

    İngiliz planının neticesi
    Sefa KILIÇ

    Korkuyorum Üstadım
    Sinan Özden

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
    Kübra ÖRNEK

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Tayy-i Mekan ve Tayy-i Zaman
    Genel

    Herkes sandığa sahip çıkmalı
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.