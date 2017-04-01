Can Kardeş 37. yılına sürprizle giriyor

Can Kardeş Çocuk Dergisi 37 yaşına basıyor. Yıllardır yayın hayatında olan Can Kardeş 37 yaşına basarken, yolun yarısı değil, henüz hizmetin başında olduğunu söylüyor.

Hiçbir zaman büyümeyen ve hep çocuk kalan derginiz Can Kardeş, millî ve manevî değerleri benimseyen, tarihine bağlı, özellikle “imani” meseleleri ile öne çıkarıyor. Can Kardeş, bu sayısında okurlarına bir sürpriz yaparak okurlarına eğitim seti olan “Tangram” hediye ediyor. Nisan sayısından itibaren abonesini yenileyen ilk 1200 kişiye ücretsiz tangram hediye edilecek. Abone şartlarını derginizden okuyun ve bu sürprizi kaçırmayın.

YAŞ 37, YOLUN BAŞI

Can Kardeş 37 yaşına basarken, yolun yarısı değil, henüz hizmetin başında olduğunu söylüyor. Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, derginizin beş temel esaslar üzerine yayın hayatını sürdürdüğünü söylüyor: “Can Kardeş’in; Asıl gayesi “imanı kurtarmak”tır. Aile hayatında yaratılışa uygun atmosfer oluşturmak. Çocuk haklarını öne çıkarıp, topluma sağlam fertler kazandırmak. Efendimiz’in (asm.) Sünnet-i Seniyyesini unutturmadan, Kur’ân ahlâkını öne çıkarmak. Toplumsal barışı hatırlatarak, birlik (ittihat) ruhunu aşılamak.”

ADALET VE MERHAMETİN SEMBOLÜ: HZ. MUHAMMED (ASM)

Can Kardeş, bu sayısında Kutlu Doğumu da unutmadı. İsmail Tezer “Adalet ve merhametin sembolü, Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâmı kaleme alarak, O’nun adalet, merhamet ve şefkat yönünü hatırlatıyor. “Mikrofon Sende” köşesinde, “Paylaşmak nedir?” diye soruluyor. Miniklerin cevabı hepinizi tebessüm ettirecek.

CAN KARDEŞ YİNE DOPDOLU!

Derginin her sayfası sizin için özenle hazırlanıyor. Rengârenk ve iç açıcı sayfalara fazlası ile yer veriliyor. Hayreddin Ekmen’in hazırladığı bulmacaları çözerken, Bizim Can’ın macerasını soluksuz okuyacaksınız. Ayşegül Akakuş Akgün’ün hazırladığı eğlenceli testler ile kendinizi test edebileceksiniz. Can Kardeş Dergisi’ni web sitesi www.cankardes.com adresinden takip edebilirsiniz. Keyifli okumalar.