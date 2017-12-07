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7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Can Kardeş ders kitaplarında

07 Aralık 2017, Perşembe 21:51
Yeni Asya bünyesinde çıkan, çocukların her ay heyecanla beklediği, çocukları heyecanlandıran Can Kardeş Dergisi’nde yer alan metin, İlkokul 4. Sınıf ders kitaplarında kullanıldı.

Kültür Sanat Servisi

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Okumak için tıklayınız:

CAN KARDEŞ DERGİSİNİN ARALIK SAYISI ÇIKTI: KARDEŞLİĞE ENGEL YOK

 

Etiketler: can kardeş
Okunma Sayısı: 172
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