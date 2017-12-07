Can Kardeş ders kitaplarında

Yeni Asya bünyesinde çıkan, çocukların her ay heyecanla beklediği, çocukları heyecanlandıran Can Kardeş Dergisi’nde yer alan metin, İlkokul 4. Sınıf ders kitaplarında kullanıldı.

Kültür Sanat Servisi *** Okumak için tıklayınız: CAN KARDEŞ DERGİSİNİN ARALIK SAYISI ÇIKTI: KARDEŞLİĞE ENGEL YOK

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