Can Kardeş Eskişehir’deydi

Gazetemiz yazarı ve Can Kardeş dergisi genel yayı yönetmeni karikatürist Demirhan Kadıoğlu, önceki gün Eskişehir Kitap FuarındaYeni Asya standında kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.

Ziyarete gelen çocukların resimlerini çizen Kadıoğlu’na yoğun ilgi vardı. Gün boyu çocuklar ile akından ilgilendi. Kitap Fuarında eskiğehir Yeni Asya hanım okuyucuları da dershanesinin fuarda adeta hizmette yarıştılar ve misafirlere ev yemekleri ile hamur işleri ikraminda bulundular. Eskişehir Kitap Fuarı pazar gününe kadar devam edecek. Eskişehir - Yeni Asya *** Can Kardeş Ekim sayısı çıktı! Tıklayınız: "Ben çocuğum"

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