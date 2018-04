Can Kardeş Nisan sayısı çıktı: ‘Hayata Bağlan’

Can kardeş Dergisi “İnternete değil, hayata bağlan” konusunu ayrıntılı bir şekilde işleyerek bu ayki kapak başlığına taşıyor.

Can kardeş Dergisi “İnternete değil, hayata bağlan” konusunu ayrıntılı bir şekilde işledi. İnternetin yararı olduğu kadar zararına da dikkat çeken dergi, bağımlılık konusuna vurgu yaparak okurlarını uyarıyor. Renkli Düşünceler köşesi bu konuyu “Game Ower” duyurusuyla veriyor. Yazar, Demirhan Kadıoğlu Sevim karakteri üzerinden mutsuz nesillere dikkat çekiyor. Oyunu bağımlılık haline getiren nesiller için ebeveynlere çağrıda bulunan Kadıoğlu, çocukların tek sahip olduğu “hayat” gerçeğini pas geçmememizi öğütlüyor.

Geldi üç aylar!

Can Kardeş’in en çok sevilen karakterlerinden Arif, üç ayların gelişini hem sevinçle hem de tefekküre karşılıyor. Önemli olan günlerin faziletini okurlarla birlikte düşünmeye çalışıyor. Üç ayların hemen ardından gelen Ramazan ayını da heyecanla bekliyor.

Haydı “kitap krep” yapalım

Makas Eller’de boş durmuyor! Meyve kasasını otopark yapmak için derginiz sayfalarını hemen çevirmeye başlayın! Nurşin’in Mutfağı’nda tarifler bitmiyor; Nurşin sizlere her ay yeni tarifler vermeye devam ediyor. Bu sefer “kitap krep” için kolları sıvıyor. Hem kitap okuyup hem de bu atıştırmalıklardan yemeye ne dersiniz? Hayvanlar Âlemi sayfalarında: tabiatın yer altı mühendisi sayılan Köstebek sayfalara konuk oluyor. Sadece mühendis değil, adeta inşaat işçisi ve mimari özelliklerini de hayretle okuyacaksınız.

Sürprize hazır mısın?

Çok sevdiğiniz çizgi karakterler yine iş başında; Uçan Çocuk çevre bilincini aşılamaya çalışırken, Vız Vız Arı, her problemin üstesinden nasıl “akıl”la gelindiğini gösteriyor. Derginizin Mizah sayfası, yine eğlenceli gülmeye hazır olun. Son olarak derginiz bu sayı itibariyle 38. yılına giriyor. Üstelik okurlarına bir sürprizi var. Bundan sonra Can Kardeş okurlarını hediyesiz bırakmayacak. Bu ay, Can Kardeş karakterlerinin bir arada olduğu poster hediye ediyor. Bence kaçırmayın. Mayıs ayı için, ayrıca bir sürprizimiz var, derginizi şimdiden ayırtın. Keyifli okumalar.

