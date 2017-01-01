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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Can Kardeş Ocak sayısı çıktı: Yine, yeniden, yeni yıl!

01 Ocak 2017, Pazar
Can Kardeş Dergisi kocaman bir yılı daha sizlere ‘kardeş’ olarak geride bıraktı. Ocak sayısında da sürprizlerle dolu olan dergi eğlendirirken öğretmeye devam ediyor.

Koca bir yılı daha geride bırakırken Can Kardeş Dergisi yeni yıla hızlı girdi. Kapak dosyasını kaleme alan Demirhan Kadıoğlu, geçmiş yıla oranla, yeni yılın iyi geçmesi  temennisinde bulundu. Yeni yılın düzgün geçebilmesi için bir günlük ömür sermayesinin yani her 24 saatin bir saatinin ibadet ve zikirle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Can Kardeş Arif’in Dünyası’nda bu sefer kar var. Kar’ın fizikî ve mu’cizevî yapısını Arif tefekkür ederek, okuyucusuyla paylaşıyor. 

KİTABI, KİTAP AYRACI İLE ÖDÜLLENDİRİN

Şule Gülgün, Makas Eller köşesinde, kitap ayracı hazırlıyor. Kardan Adam şeklinde hazırlanan ayraç, hem çok basit yapılıyor hem de güzel bir görünüm elde ediyorsunuz. Can Kardeş okuyan her okuyucu, bu ayracı dilediği gibi yapabiliyor. Çizgi dizi Vız Vız Arı, bu sayıda 4 sayfa… Heyecan verici macerasıyla, sizleri sayfalarına bekliyor Vız Vız… Ya Uçan Çocuk? O da boş durmuyor tıpkı ağabeyi Bizim Can gibi okurlarını bekliyor. Hayreddin Ekmen, geçmişten günümüze taşıdığı kıssaları çizgileriyle bakın nasıl yorumluyor? Ha bir de, genç ve yetenekli çizer Şeyda Elitok’un fırçasından Zeynep ve Zehra karakterleri var. Acaba bu iki cimcime kardeşler bu ay, neler yapmışlar? 

Minik mikrofonlar

Röportaj sayfasında bu ay, Şulenur Yaşar “Bir kar tanesi olsan, nereye düşerdin?” diye sordu. Minik dostlar cevapladı. Cevapları okurken yüzünden tebessüm eksik olmayacak. Mektuplar gelmeye devam ediyor. Posta Kutusu sayfasında en içten ve samimî duygu dolu sözler satırlara dizildi. 

Can Kardeş ayrıcalığı

Bu ay çizgiler ile sayfalar renk renk... Çizi roman karakterlerinin yanı sıra, eğlenceli bulmacalar, bilmeceler sizleri bekliyor. Kalemlerinizi hazır tutun olur mu?  Unutmayın, Can Kardeş okumak bir ayrıcalık… Keyifli okumalar.

 

Etiketler: can kardeş
Okunma Sayısı: 632
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