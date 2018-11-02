Can Kardeş öğretmenleri unutmadı

Can Kardeş Kasım sayısı çıktı!

Can Kardeş, 346. sayısında ‘Öğretmenler Günü’nü kapağına taşıyor.

Renkli Düşünceler’de Demirhan Kadıoğlu, “İlk Dersim, İlk Öğretmenim…” başlıklı yazısında, başından geçen bir anısını aktarıyor. İlk dersinde yaşadığı duygusunu, öğretmenin iki dakikalık ilgisinin ona neler kazandırdığını çocuksu bir dille yazısına aktarırken, Peygamber mesleği olan öğretmenliğin önemine de vurgu yapıyor. Arif, dünyanın büyük bir okul olduğunu, peygamberlerin ise bu okulun en büyük öğretmenleri olduğunu hayal ediyor. İslâm’ın ilime nasıl değer verdiğini örnekler vererek anlatıyor.

Marifetli eller boş durmaz

Merakla takip ettiğiniz Makas Eller sayfasında yepyeni bir faaliyet sizi bekliyor. Evinizde kırılmış birçok pastel boyanızı değerlendirmek ister misiniz? Şule Gülgün, boyaları geri dönüşüm şeklinde yenileyip, kullanıma hazır hale getiriyor. Ya sokak söyleşileri? Şulenur Yaşar’ın bu sefer, sokaktaki çocuklara, “Sen nasıl bir öğretmen olurdun?” diye soruyor. Bakın, yine minikler nasıl cevap vermiş? Lemanur’un aklına yine yeni bir fikir geldi. Okulda yaşadıkları üzücü bir hadiseyi okuyucularla paylaşıyor, aynı zaman da çözüm üretiyor. Bakın, işin sırrı neymiş? Can Kardeş Dergisi, minik yazarlara sayfa açmaya devam ediyor. 10 yaşındaki Elif Nur Müştak’ın kaleme aldığı şiir dergide yerini aldı. Kim bilir, Elif geleceğin şairleri arasında yerini alacak belki de...

Hayvanlar Âleminin bu ayki konuğu: Lemur

Uzun kuyruğu ve sevimli görüntüsü ile dikkat çeken hayvanın, ilginç özelliklerini okumak ister misiniz? O halde bu araştırmayı merakla takip edin. Mehtap Y. Yükselten’in kaleme aldığı yazıda, bir öğretmenin, öğrencisine neler kazandırdığını sevimli bir hikâye ile anlatıyor. Röportaj bölümünde, muhabir Kübra Örnek, ilkokul öğretmeni olan Ela Nur Turhan ile keyifli bir o kadar da bilgi dolu bir söyleşi gerçekleştiriyor.

EĞLENCELİ VE MACERA DOLU ÇİZGİLER

Çizgi kahramanlar yine işbaşında! Uçan Çocuk, Vız Vız Arı… Derginin mizah sayfaları, Nasreddin Hoca ve Şenlik, yeni konularıyla sayfalarda yerini aldı. H2 Nur’un aklına bir soru takılıyor. “Asit ve Baz arasında bir arkadaşlık var mı?” diye düşünüp merak ediyor. Deney yapmaya karar veriyor, sonuç ise bir hayli şaşırtıcı. Ayşegül Akakuş Akgün, Eğlenceli Test’i hazırladı. Kendinizi test etmeye ne dersiniz? Hayreddin Ekmen’in hazırladığı çizgilerle kıssalar ve bilmece-bulmaca sayfaları sizi bekliyor. Daha fazlası, derginiz Can Kardeş’te...

Kültür Sanat Servisi