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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Can Kardeş'te okul zili çalıyor

04 Eylül 2018, Salı
Can Kardeş Dergisi 38 yıldır, başlı başına bir eğitim dergisi olma özelliğini taşıyor. Okulların başladığı Eylül ayında ise yeni eğitim - öğretim yılı Can Kardeş’in kapak konusu oldu.

Can Kardeş Dergisi tam 38 yıldır, başlı başına bir eğitim dergisi olma özelliğini taşıyor. Bu bakımdan derginin her sayfası önemli ve her satırının altı çizilmesi gerekiyor. Can Kardeş, Eğitim-Öğretim Haftası münasebetiyle bir kapak dosyası hazırladı.Renkli Düşünceler köşesinin yazarı ve aynı zamanda yayın yönetmeni Demirhan Kadıoğlu, anne-babalara, “eğitim tüyo”ları veriyor. Yazar, özellikle altı maddenin altını çiziyor…Derginin sevilen karakterlerinden Arif, kitap okumayı sevdiği için, Mekke’den Medine’ye Hicret eden sevgili Peygamberimiz’in hayatını merak ediyor. Bu vesileyle “göç” ve “Hicret” kavramlarını sorguluyor ve bu bilgileri okuyarak öğreniyor. İsmail Tezer’in kaleme aldığı, “İyiliğe Yolculuk: Hicret” başlıklı yazısı mutlaka okunmalı.

EĞİTİMDE ADAPTASYON OLMALI

Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek, bu kez mikrofonunu eğitimci-yazar Hanifi Örnek’e uzattı. Bu röportajda anne ve babalara seslenen yazar Örnek, eğitimin çocuklara sevgi ile verilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle tatil dönüşü yapan çocukların adaptasyon sıkıntılarını nasıl aşacağını bu sayfalarımızdan okuyacaksınız. Geçmiş Zaman Çocukları yazısıyla Mehtap Y. Yükselten, eski ve yeni çocukların hayat standartlarını sorguluyor. Geçmişte yaşanan çocuklukların niçin mutlu olduğunu, şimdiki çocukların hiçbir ihtiyacı olmadan nasıl mutsuz olduklarını kaleme döküyor. Bakalım, geçmiş zaman ve gelecek zaman çocukları arasındaki fark neymiş?

MİZAH SAYFASI YİNE GÜLDÜRÜYOR

Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Demir, dünyanın en büyük kemirgeni olma özelliğe sahip olan Kapibara’yı konuk ediyor. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfası, deyimleri çizgilere dönüştürürken, yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak. Mikrofon Sende bölümünde, “Senin için en güzel şey nedir?” sorusuna, minikler birbirinden ilginç cevaplar verdi. Nurşin’in Mutfağı köşesinden tarifler gelmeye devam ediyor. Haydi, Nurşin’in kolay ve pratik “Kaplumbağa Kurabiye”si için kolları sıvayın!

DERGİNİZ CAPCANLI

Derginin çizgi kahramanları yepyeni maceralara yolculuk yapıyor. Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Nasreddin Hoca ve Çizgilerle Kıssalar yeni konularıyla sayfalarda yerini aldı. Bu sayı yepyeni çizgi sayfalar dâhil oldu. Bilim/Kurgu ile harmanlanmış çizgi dizi; H2 Nur’u Berfin Karakoyun çizdi. Merakla takip ettiğiniz faaliyet sayfasında, eğlenceli bir oyun sizi bekliyor. Şule Gülgün, oyun hamuru ile yapabileceğiniz farklı bir aktivite hazırladı. Timsahın çürümüş dişlerini çekmek ister misiniz? Derginizin yazarlarından Ayşegül Akakuş Akgün, Testi hazırladı. Kendinizi test etme fırsatı bulmak için haydi, sayfalarını karıştırın. Bu ve daha fazlası derginiz Can Kardeş’te!

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: can kardeş, yeni asya
Okunma Sayısı: 491
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